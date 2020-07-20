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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Güzellik Rus anneden

Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Tülin Yazkan, Gonca Cilasun, Edip Tepeli gibi isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül, geniş bir hayran kitlesine sahip. Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu'yla gıpta edilen bir evliliği olan 27 yaşındaki Neslihan Atagül Beyaz rus ve Çerkes kökenli bir babasının kızı. Sosyal medyada da oldukça yakından takip edilen Neslihan Atagül'ün çocukluk fotoğrafları olay yarattı. Çocukluk yıllarından çok güzel bir kadın olacağı belli olan Neslihan Atagül'ün çocukluk fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

20.07.2020 10:33 - Son Güncelleme: 20.07.2020 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





