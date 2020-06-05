Tamer Karadağlı'dan şoke eden Çocuklar Duymasın açıklaması! 'Benim için bitmiştir'
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı taş fırın erkeği Haluk karakteri ile milyonların sevgisini kazanan 53 yaşındaki Tamer Karadağlı, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın dizisinde Pınar Altuğ ile başrol paylaşan Tamer Karadağlı, yeniden çekilmesi durumunda Çocuklar Duymasın'da rol almayacağını belirtti. Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın'ın ilk yayınlanma tarihinde 35 yaşındaydı... İşte Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın açıklaması...
'Çocuklar Duymasın' dizisi, Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı haricinde değişen kadrosuyla sıklıkla yeniden ekranlara gelmiş ve izleyicinin ilgisini hiç kaybetmemişti. 17 yıl boyunca ekranlara gelen dizi, geçtiğimiz yıl yayın hayatına son noktayı koymuştu.
Son dönemde 'Çocuklar Duymasın'ın yeniden başlayacağı iddiaları gündeme gelmişti.
'ÇOCUKLAR DUYMASIN BENİM İÇİN BİTMİŞTİR'
Habertürk'te yer alan habere göre; usta sanatçı, muhabirlerin sorusu üzerine konuyla ilgili konuşan Karadağlı, "Çocuklar Duymasın bitti. Başlarsa da ben olmayacağım. Benim için bitmiştir" dedi."Bensiz çekerlerse, çekerler ama ben artık oynamayacağım. Zaten 4 farklı kanalda her gün gösteriliyor."