Tamer Karadağlı'dan şoke eden Çocuklar Duymasın açıklaması! 'Benim için bitmiştir'

'ÇOCUKLAR DUYMASIN BENİM İÇİN BİTMİŞTİR'

Habertürk'te yer alan habere göre; usta sanatçı, muhabirlerin sorusu üzerine konuyla ilgili konuşan Karadağlı, "Çocuklar Duymasın bitti. Başlarsa da ben olmayacağım. Benim için bitmiştir" dedi."Bensiz çekerlerse, çekerler ama ben artık oynamayacağım. Zaten 4 farklı kanalda her gün gösteriliyor."

