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Tamer Karadağlı'dan şoke eden Çocuklar Duymasın açıklaması! 'Benim için bitmiştir'

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı taş fırın erkeği Haluk karakteri ile milyonların sevgisini kazanan 53 yaşındaki Tamer Karadağlı, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın dizisinde Pınar Altuğ ile başrol paylaşan Tamer Karadağlı, yeniden çekilmesi durumunda Çocuklar Duymasın'da rol almayacağını belirtti. Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın'ın ilk yayınlanma tarihinde 35 yaşındaydı... İşte Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın açıklaması...

05.06.2020 14:01 - Son Güncelleme: 05.06.2020 14:17
Tamer Karadağlı'dan şoke eden Çocuklar Duymasın açıklaması! 'Benim için bitmiştir'

Pınar Altuğ ile Çocuklar Duymasın dizisi ile başrol canlandıran Tamer Karadağlı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Uzun yıllar 'Çocuklar Duymasın'da 'Haluk Çetinoğlu' karakterine hayat veren Karadağlı, artık dizide oynamak istemediğini dile getirdi. İşte Tamer Karadağlı'nın açıklaması...

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Tamer Karadağlı'dan şoke eden Çocuklar Duymasın açıklaması! 'Benim için bitmiştir'

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Tamer Karadağlı, "Çocuklar Duymasın dizisi ile ilgili sürekli haberler çıkıyor. Dizi yeniden başlayacak mı? Eğer başlarsa siz tekrar olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Tamer Karadağlı'dan şoke eden Çocuklar Duymasın açıklaması! 'Benim için bitmiştir'

'Çocuklar Duymasın' dizisi, Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı haricinde değişen kadrosuyla sıklıkla yeniden ekranlara gelmiş ve izleyicinin ilgisini hiç kaybetmemişti. 17 yıl boyunca ekranlara gelen dizi, geçtiğimiz yıl yayın hayatına son noktayı koymuştu.
Son dönemde 'Çocuklar Duymasın'ın yeniden başlayacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Tamer Karadağlı'dan şoke eden Çocuklar Duymasın açıklaması! 'Benim için bitmiştir'

'ÇOCUKLAR DUYMASIN BENİM İÇİN BİTMİŞTİR'
Habertürk'te yer alan habere göre; usta sanatçı, muhabirlerin sorusu üzerine konuyla ilgili konuşan Karadağlı, "Çocuklar Duymasın bitti. Başlarsa da ben olmayacağım. Benim için bitmiştir" dedi."Bensiz çekerlerse, çekerler ama ben artık oynamayacağım. Zaten 4 farklı kanalda her gün gösteriliyor."

Tamer Karadağlı'dan şoke eden Çocuklar Duymasın açıklaması! 'Benim için bitmiştir'

Karadağlı, geçtiğimiz ay verdiği röportajda; 'Çocuklar Duymasın'ın miadını doldurduğunu ancak kendisine reddedemeyeceği bir teklif yapılırsa tekrar düşünebileceğini söylemişti.

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