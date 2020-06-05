Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış
ABD'de gözaltına alındığı sırada polisin canice öldürdüğü siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülkede ırkçılığa karşı protestoları sürerken, siyahi vatandaşlar için kurulan yardım fonuna ünlülerden bağışlar gelmeye devam ediyor. Oscarlı oyuncu Angelina Jolie, Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği'nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu'na toplumdaki derin yapısal yanlışları ele almak amacıyla 200 bin dolar bağışladığını açıkladı.
05.06.2020 16:15
- Son Güncelleme: 05.06.2020 16:33
DİĞER GALERİLER