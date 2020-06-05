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Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış

ABD'de gözaltına alındığı sırada polisin canice öldürdüğü siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülkede ırkçılığa karşı protestoları sürerken, siyahi vatandaşlar için kurulan yardım fonuna ünlülerden bağışlar gelmeye devam ediyor. Oscarlı oyuncu Angelina Jolie, Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği'nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu'na toplumdaki derin yapısal yanlışları ele almak amacıyla 200 bin dolar bağışladığını açıkladı.

05.06.2020 16:15 - Son Güncelleme: 05.06.2020 16:33
Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış

Üç aydır koronavirüs (Covid-19) salgını ile boğuşan ABD kendini son 10 gündür siyahi George Floyd'un ölümü nedeniyle protestoların içinde buldu.

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Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış

Ülkede ırkçılığa karşı düzenlenen protestoların yanı sıra siyahi vatandaşlar için kurulan yardım fonuna ABD'li ünlülerden bağış yağıyor.

Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış

Oscarlı oyuncu Angelina Jolie, Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği'nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu'na toplumdaki derin yapısal yanlışları ele almak amacıyla 200 bin dolar bağışladığını açıkladı.

Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış

"AYRIMCILIK CEZASIZLIK HOŞ GÖRÜLEMEZ"

Oscarlı oyuncu ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Irk eşitliği, sosyal adalet ve acil yasal reform çağrısında NAACP Yasal Savunma Fonu ile birlikteyim" ifadelerini kullandı.

Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış

Jolie aynı zamanda, "Ayrımcılık ve cezasızlık hoş görülemez, örtbas edilemez veya haklı gösterilemez. Umarım ABD'liler olarak toplumumuzdaki derin yapısal yanlışlara karşı bir araya gelebiliriz" diye konuştu.

Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış
Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış
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