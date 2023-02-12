Fahriye Evcen’den duygu yüklü paylaşım! Her satırı yürek sızlattı! “Tüm dünya bir araya gelse onun yerini tutamayacak...”
Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. 10 ilde büyük yıkımlara neden olan asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Milyonlarca kişi deprem bölgesine yardım ulaştırmak için elini taşın altına koydu. Türk milleti depremzedelerin yaralarını sarmak için el ele verdi. İlk günden bu yana yardım için çağrıda bulunan Fahriye Evcen de yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Adıyaman'da enkazların arasında annesini arayan küçük Barış'ı sosyal medya hesabında paylaşan Evcen, yazdığı duygu yüklü satırlarla herkesi hüzünlendirdi.
Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu.
Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yaşanan felaket sonrasında devlet tüm imkanlarıyla seferber olurken vatandaşlar ve sanat dünyasından ünlü isimler de depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti de deprem bölgesine bir tır, kıyafet ve gıda gönderdiği, 600 bin TL'de AFAD ve diğer yardım kuruluşlarına bağışta bulundu.
Öte yandan Depremin ilk gününden beri de sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarla da bağış toplayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Prf. Doktor Sinan Canan'ın YouTube yayınına katıldılar. Yayında depremzedeler için yaklaşık 400 bin dolar para toplandı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit depremin ilk gününden AFAD'a maddi ve manevi yardım ettiklerini ve yardım etmeye de devam ettiklerini söyledi.