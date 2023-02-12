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Haberler Magazin “95 binden fazla aile 2 günde başvuru yapmış” deyip duyurdu! Gökhan Töre ve eşi Buket Töre’den alkışlık hareket: Biz nasıl güzel bir ülkeyiz...

“95 binden fazla aile 2 günde başvuru yapmış” deyip duyurdu! Gökhan Töre ve eşi Buket Töre’den alkışlık hareket: Biz nasıl güzel bir ülkeyiz...

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi ile sarsıldı. 10 ilde büyük yıkıma yol açan asrın felaketinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gereken şartları karşılayan vatandaşların, yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olabileceğini duyurdu. Bunun üzerine Petek Dinçöz, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel koruyucu aile olmak istediklerini dile getirdi. Adana Demir Spor'un futbolcusu Gökhan Töre de eşi Buket Töre ile beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaptı. "95 binden fazla aile 2 günde başvuru yapmış" diyen Buket Töre, paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

takvim.com.tr
12.02.2023 20:19 - Son Güncelleme: 12.02.2023 20:19
“95 binden fazla aile 2 günde başvuru yapmış” deyip duyurdu! Gökhan Töre ve eşi Buket Töre’den alkışlık hareket: Biz nasıl güzel bir ülkeyiz...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gereken şartları karşılayan vatandaşların, yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olabileceğini duyurdu.

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“95 binden fazla aile 2 günde başvuru yapmış” deyip duyurdu! Gökhan Töre ve eşi Buket Töre’den alkışlık hareket: Biz nasıl güzel bir ülkeyiz...

Bunun üzerine Petek Dinçöz, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel koruyucu aile olmak istediklerini dile getirdi.

“95 binden fazla aile 2 günde başvuru yapmış” deyip duyurdu! Gökhan Töre ve eşi Buket Töre’den alkışlık hareket: Biz nasıl güzel bir ülkeyiz...

Adana Demir Spor'un futbolcusu Gökhan Töre de eşi Buket Töre ile beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaptı.

“95 binden fazla aile 2 günde başvuru yapmış” deyip duyurdu! Gökhan Töre ve eşi Buket Töre’den alkışlık hareket: Biz nasıl güzel bir ülkeyiz...

"95 binden fazla aile 2 günde başvuru yapmış" diyen Buket Töre, paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

“95 binden fazla aile 2 günde başvuru yapmış” deyip duyurdu! Gökhan Töre ve eşi Buket Töre’den alkışlık hareket: Biz nasıl güzel bir ülkeyiz...

Buket Töre açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş.

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