“95 binden fazla aile 2 günde başvuru yapmış” deyip duyurdu! Gökhan Töre ve eşi Buket Töre’den alkışlık hareket: Biz nasıl güzel bir ülkeyiz...
Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi ile sarsıldı. 10 ilde büyük yıkıma yol açan asrın felaketinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gereken şartları karşılayan vatandaşların, yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olabileceğini duyurdu. Bunun üzerine Petek Dinçöz, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel koruyucu aile olmak istediklerini dile getirdi. Adana Demir Spor'un futbolcusu Gökhan Töre de eşi Buket Töre ile beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaptı. "95 binden fazla aile 2 günde başvuru yapmış" diyen Buket Töre, paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.
12.02.2023 20:19 - Son Güncelleme: 12.02.2023 20:19
Bunun üzerine Petek Dinçöz, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel koruyucu aile olmak istediklerini dile getirdi.
Adana Demir Spor'un futbolcusu Gökhan Töre de eşi Buket Töre ile beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaptı.