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Haberler Magazin Ebru Polat gördüğü manzara karşısında çılgına döndü! O paylaşım Demet Akalın’ı da çileden çıkardı: Bunlar artık döl artığı...

Ebru Polat gördüğü manzara karşısında çılgına döndü! O paylaşım Demet Akalın’ı da çileden çıkardı: Bunlar artık döl artığı...

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken sosyal medyada yaşanan bazı olaylar mide bulandırdı. Bunlara kayıtsız kalamayan şarkıcı Ebru Polat da art arda yaptığı paylaşımlarla konuyla ilgili tepkisini dile getirdi. Gördüğü paylaşımlar karşısında çılgına dönene Polat'ın yayınladığı bir görüntü Demet Akalın'ı da çileden çıkardı. Akalın "Paylaşma bunları, bizim gençliğimiz bu değil! Bunlar artık döl artığı!" dedi.

takvim.com.tr
12.02.2023 18:33 - Son Güncelleme: 12.02.2023 18:39
Ebru Polat gördüğü manzara karşısında çılgına döndü! O paylaşım Demet Akalın’ı da çileden çıkardı: Bunlar artık döl artığı...

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Polat gördüğü manzara karşısında çılgına döndü! O paylaşım Demet Akalın’ı da çileden çıkardı: Bunlar artık döl artığı...

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Ebru Polat gördüğü manzara karşısında çılgına döndü! O paylaşım Demet Akalın’ı da çileden çıkardı: Bunlar artık döl artığı...

Tüm Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin ardından Türk milleti, tek yürek oldu.

Ebru Polat gördüğü manzara karşısında çılgına döndü! O paylaşım Demet Akalın’ı da çileden çıkardı: Bunlar artık döl artığı...

Ancak Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken sosyal medyada yaşanan bazı olaylar mide bulandırdı.

Ebru Polat gördüğü manzara karşısında çılgına döndü! O paylaşım Demet Akalın’ı da çileden çıkardı: Bunlar artık döl artığı...

"YAĞMACILARDAN BİR FARKINIZ YOK"
Bunlara kayıtsız kalamayan şarkıcı Ebru Polat da art arda yaptığı paylaşımlarla konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.

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