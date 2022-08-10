2. kez hamile Fahriye Evcen için evi terk etti iddiası! 5 yıllık evlilik sona mı eriyor? Bikinili pozlarıyla gündeme geliyordu! " Nazar değdi...
2. çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile çıktığı tatilde görüntülendi. Ünlü oyuncunun bikinili görüntüleri ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İşte ünlü oyuncunun o fotoğrafları...
10.08.2022 12:55 - Son Güncelleme: 10.08.2022 12:59
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündemde yer alıyor. Son olarak ikinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu bikinili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı. İşte Farhiye Evcen ve Burak Özçivit'in tatilinden kareler...
Geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilden tekne pozlarını paylaşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle nefes kesmişti.
Çift tatiline devam ederken Fahriye Evcen ile kayınvalidesinin tartıştığı ve Burak Özçivit'in de eşine "Fahriye artık yeter" diyerek sesini yükselttiği iddia edildi.