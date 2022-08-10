Emre Altuğ ‘öyle aşıktım ki’ deyip yayınladı! Üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı! Çağla Şıkel’den de benzer bir paylaşım geldi

'Bu Kadar Mı', 'Gidecek Yerim Mi Var', 'Su Gibisin', 'Kapış Kapış' ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazınan Altuğ, şarkıcılığının yanı sıra Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol aldı.