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Haberler Magazin Emre Altuğ ‘öyle aşıktım ki’ deyip yayınladı! Üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı! Çağla Şıkel'den de benzer bir paylaşım geldi

Emre Altuğ ‘öyle aşıktım ki’ deyip yayınladı! Üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı! Çağla Şıkel'den de benzer bir paylaşım geldi

Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk ve sunuculukta yapan Emre Altuğ; Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol aldı. 'Bu Kadar Mı', 'Gidecek Yerim Mi Var', 'Su Gibisin', 'Kapış Kapış' ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazınan Altuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. Altuğ, özellikle oğulları Uzay ve Kuzey'in annesi Çağla Şıkel ile yaptığı evlilikle bir dönem magazin gündeminden düşmedi. Son olarak verdiği bir röportajla gündeme gelen Altuğ, eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla günlerce konuşuldu. Ünlü sanatçı şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Altuğ, 'öyle aşıktım ki' deyip üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Emre Altuğ'un ardından Çağla Şıkel de benzer bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

10.08.2022 01:27 - Son Güncelleme: 10.08.2022 01:51
Emre Altuğ ‘öyle aşıktım ki’ deyip yayınladı! Üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı! Çağla Şıkel’den de benzer bir paylaşım geldi

İstanbul'un Levent semtinde ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Emre Altuğ, sanat hayatına lise yıllarında gitar çalarak başladı.

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Emre Altuğ ‘öyle aşıktım ki’ deyip yayınladı! Üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı! Çağla Şıkel’den de benzer bir paylaşım geldi

Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam eden Altuğ, 1990'lı yıllarda Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yaptı.

Emre Altuğ ‘öyle aşıktım ki’ deyip yayınladı! Üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı! Çağla Şıkel’den de benzer bir paylaşım geldi

Bu esnada da tiyatrodan uzak kalmadan 3 sezon boyunca Haldun Dormen Tiyatrosu'nda oyunlarda rol alan sanatçı, 1999'da çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem'in 1,5 yıl öncesine kadar albüm yapma fikrini aklından bile geçirmedi.

Emre Altuğ ‘öyle aşıktım ki’ deyip yayınladı! Üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı! Çağla Şıkel’den de benzer bir paylaşım geldi

'Bu Kadar Mı', 'Gidecek Yerim Mi Var', 'Su Gibisin', 'Kapış Kapış' ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazınan Altuğ, şarkıcılığının yanı sıra Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol aldı.

Emre Altuğ ‘öyle aşıktım ki’ deyip yayınladı! Üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı! Çağla Şıkel’den de benzer bir paylaşım geldi

Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve oyunculuk yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim, özel hayatıyla da çok konuşuldu.

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