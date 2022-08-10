2 aylık hasret sona eriyor! Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu! Geri sayım başladı! O gün ekranlarda!
Esra Erol yeni sezon birçok izleyici tarafından heyecanla bekleniyordu. 24 Haziran günü sezon arası veren programın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Birbirinden farklı hikayeleri ekrana getiren programın yeni sezon tarihi belli oldu. Esra Erol hayranları ise geri sayıma başladı. İşte Esra Erol yeni sezon tarihi ve konu hakkında detaylar...
Esra Erol Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlara yardımcı olanlara yardımcı olan Esra Erol'un yeni sezon tarihi belli oldu. İşte milyonlarca kişi tarafından izlenen programın yeni sezon tarihi...
ESRA EROL YENİ SEZON TARİHİ NE ZAMAN?
Esra Erol yeni sezon tarihi programın ara verdiği ilk günden itibaren merak ediliyor. İzleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle beklenen program 29 Ağustos Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Esra Erol, sürprizlerle dolu formatıyla ekranlarda olmaya devam edecek.
ESRA EROL KİMDİR?
Esra Erol, 12 Mayıs 1982'de İstanbul Eyüp'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kütahya'da tamamlayan
Maltepe Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Esra Erol, daha sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon Fakültesi'nde eğitim gördü.