2 aylık hasret sona eriyor! Esra Erol’da yeni sezon tarihi belli oldu! Geri sayım başladı! O gün ekranlarda!

Esra Erol Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlara yardımcı olanlara yardımcı olan Esra Erol'un yeni sezon tarihi belli oldu. İşte milyonlarca kişi tarafından izlenen programın yeni sezon tarihi...