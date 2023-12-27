Fahriye Evcen Zürih pozlarıyla göz kamaştırdı "Zürih manzarası şimdi bir başka güzel" Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çiftten Evcen, önceki akşam Zürih pozlarını paylaştı. Evcen'in duru güzelliğine binlerce beğeni ve yorum geldi.
Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Ünlü çift, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ikili, Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri oğullarına kavuştu.
Yaklaşık bir sene önce ikinci kez anne olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, son olarak İsviçre'de verdiği pozla gündeme geldi.