SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Fahriye Evcen Zürih pozlarıyla göz kamaştırdı "Zürih manzarası şimdi bir başka güzel" Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çiftten Evcen, önceki akşam Zürih pozlarını paylaştı. Evcen'in duru güzelliğine binlerce beğeni ve yorum geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 10:53 Güncelleme 27 Aralık 2023, 11:14
Fahriye Evcen Zürih pozlarıyla göz kamaştırdı Zürih manzarası şimdi bir başka güzel Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi... 1

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Fahriye Evcen Zürih pozlarıyla göz kamaştırdı Zürih manzarası şimdi bir başka güzel Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi... 2

Ünlü çift, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ikili, Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri oğullarına kavuştu.

Fahriye Evcen Zürih pozlarıyla göz kamaştırdı Zürih manzarası şimdi bir başka güzel Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi... 3

Yaklaşık bir sene önce ikinci kez anne olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, son olarak İsviçre'de verdiği pozla gündeme geldi.

SON DAKİKA