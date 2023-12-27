Fahriye Evcen Zürih pozlarıyla göz kamaştırdı "Zürih manzarası şimdi bir başka güzel" Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çiftten Evcen, önceki akşam Zürih pozlarını paylaştı. Evcen'in duru güzelliğine binlerce beğeni ve yorum geldi.