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3 ay önce anne olan 2 çocuk annesi Atiye’den minik bebeğiyle paylaşım! İlk kez yüzünü gösterdi! Sır gibi sakladığı eşi bakın kim...

Salla, Ya Habibi, Kal, Uyan Da Gel ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Atiye, 2018 yılında Almanya'da nikâh masasına oturdu ve 2019 'da kızı Ferah Feza'yı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Geçen Eylül ayında ikinci kez anne olan Atiye, kural bozarak minik bebeğinin yüzünü gösterdi. Ünlü şarkıcının anne-kız paylaşımının ardından eşi de merak edildi. Atiye'nin 5 yıl önce ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 10:32 Güncelleme 27 Aralık 2023, 10:41
3 ay önce anne olan 2 çocuk annesi Atiye’den minik bebeğiyle paylaşım! İlk kez yüzünü gösterdi! Sır gibi sakladığı eşi bakın kim... 1

Salla, Ya Habibi, Kal şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Atiye, 2018 yılında sessiz sedasız dünyaevine girdi ve 2019'da kızı Ferah Feza'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

3 ay önce anne olan 2 çocuk annesi Atiye’den minik bebeğiyle paylaşım! İlk kez yüzünü gösterdi! Sır gibi sakladığı eşi bakın kim... 2

Geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğunu duyuran Atiye'den Eylül'de müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı Atiye, ikinci kez anne oldu.

3 ay önce anne olan 2 çocuk annesi Atiye’den minik bebeğiyle paylaşım! İlk kez yüzünü gösterdi! Sır gibi sakladığı eşi bakın kim... 3

Şimdilerde sadece kızlarıyla ilgilenen Atiye, Instagram hesabından kızı Neva ile ilk kez paylaşım yaptı.

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