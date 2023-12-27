2’nci bebeğine hamile olan Azra Akın’dan karnı burnunda ilk poz! Doğum için gün sayan 2002 Dünya Güzeli: 2024'te 4 kişilik bir aileyiz!

2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de dünya güzeli unvanını kazanan Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile nikâh masasına oturmuş, 2018'de oğlu Demir'i dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncudan geçen aylarda ise bir müjdeli haber daha gelmiş ve ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Doğum için gün sayan Azra Akın'dan karnı burnunda ilk paylaşım geldi. İşte "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" diyen Azra Akın'ın o paylaşımı...