2’nci bebeğine hamile olan Azra Akın’dan karnı burnunda ilk poz! Doğum için gün sayan 2002 Dünya Güzeli: 2024'te 4 kişilik bir aileyiz!

2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de dünya güzeli unvanını kazanan Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile nikâh masasına oturmuş, 2018'de oğlu Demir'i dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncudan geçen aylarda ise bir müjdeli haber daha gelmiş ve ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Doğum için gün sayan Azra Akın'dan karnı burnunda ilk paylaşım geldi. İşte "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" diyen Azra Akın'ın o paylaşımı...
2002 yılında hem Türkiye güzeli hem de Dünya Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Azra Akın, sonrasında oyunculuk yapmaya başlamıştı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile nikâh masasına oturmuş, 2018'de oğlu Demir'i dünyaya getirmişti.
Ünlü oyuncudan geçen aylarda ise bir müjdeli haber daha gelmiş ve ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti.