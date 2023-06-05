Fahriye Evcen yaş aldıkça güzelleşiyor! Doğum gününde arz-ı endam etti o pozlar ortalığı salladı ilk yorum eşi Burak Özçivit'ten!
Fahriye Evcen yaş aldıkça güzelleşiyor! Doğum gününde arz-ı endam etti o pozlar ortalığı salladı ilk yorum eşi Burak Özçivit'ten! Karan ve Kerem adında iki erkek evlat dünyaya getiren Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen Instagram'dan yayınladığı peş peşe fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu. 4 Haziran'da 37 yaşına giren Fahriye Evcen'in doğum günü kutlamalarındaki güzelliği kısa sürede dillere destan olurken, eşi Burak Özçivit o anların altına yazdığı "İyi ki..." notuyla dikkat çekti.
05.06.2023 12:57 - Son Güncelleme: 05.06.2023 13:20
Fahriye Evcen yaş aldıkça güzelleşiyor! Doğum gününde arz-ı endam etti o pozlar ortalığı salladı. Fahriye Evcen'e ilk yorum eşi Burak Özçivit'ten geldi.
2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen 2019 yılında ilk oğlu Karan'ı, 18 Ocak 2023'te ise ikinci oğlu Kerem'i kucağına aldı.
37. yaş günü kutlamalarından bu kareleri paylaşan Fahriye Evcen sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.