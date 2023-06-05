1 çocuk annesi Şevval Sam memleketiyle şaşırttı! Karadeniz değil Duyan inanamadı! 49 yaşındaki Şevval Sam bakın aslen nereliymiş...
Ünlü şarkıcı Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Süper Baba, Feride, Aşkın Dağlarda Gezer, Gülbeyaz, Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Şevval Sam aslen nereli?" sorusunun yanıtını araştırılıyor. Şevvam Sam, 1993 yılında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evlenmiştir. Çift anlaşamarak 1999 yılında boşandı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Şevvam Sam'ın memleketi...
11 Kasım 1973 yılında dünyay gelen Şevvam Sam şimdilerde 49 yaşnda. Şarkıları ve oyunculuğu ile tanınan Sam memleketi ile gündeme geldi. Seslendirdiği parçalardan dolayı Karadenizli sanılan ünlü ismin memleketi meğer bambaşkaymış! Şevval Sam bakın aslen nereliymiş...
Şevval Sam Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Ardından hem oyunculuk hem de sahne sanatlarıyla ilgilendi.
Ünlü şarkıcı Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam, annesinin izinden giderek bir kariyer rotası oluşturdu.
Süper Baba, Feride, Aşkın Dağlarda Gezer, Gülbeyaz, Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı gibi dizilerde rol alan Şevval Sam, son olarak Yasak Elma dizisinde rol aldı.
Şevval Sam'ın annesi gibi babası Selim Sam da müzisyen. Şevval Sam'ın kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası var.