İrem Derici vücudunu saran yeşil elbisesi ile peş peşe yayınladı! ‘34’lük lolita’ İrem sosyal medyayı kasıp kavurdu
İrem Derici vücudunu saran yeşil elbisesi ile peş peşe yayınladı! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici, sahne aldığı iddialı yeşil elbisesiyle verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcı, paylaşımının altına ise '34'lük lolita' notunu ekledi. Takipçilerinin yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda İrem Derici'nin fit hali dikkat çekerken peş peşe yayınladığı pozlar ortalığı yıktı geçti. İşte İrem Derici'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...
08.11.2021 20:02
- Son Güncelleme: 08.11.2021 20:02
Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici, sahne aldığı iddialı yeşil elbisesiyle verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.