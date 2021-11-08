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Haberler Magazin İrem Derici vücudunu saran yeşil elbisesi ile peş peşe yayınladı! ‘34’lük lolita’ İrem sosyal medyayı kasıp kavurdu

İrem Derici vücudunu saran yeşil elbisesi ile peş peşe yayınladı! ‘34’lük lolita’ İrem sosyal medyayı kasıp kavurdu

İrem Derici vücudunu saran yeşil elbisesi ile peş peşe yayınladı! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici, sahne aldığı iddialı yeşil elbisesiyle verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcı, paylaşımının altına ise '34'lük lolita' notunu ekledi. Takipçilerinin yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda İrem Derici'nin fit hali dikkat çekerken peş peşe yayınladığı pozlar ortalığı yıktı geçti. İşte İrem Derici'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...

08.11.2021 20:02 - Son Güncelleme: 08.11.2021 20:02
İrem Derici vücudunu saran yeşil elbisesi ile peş peşe yayınladı! ‘34’lük lolita’ İrem sosyal medyayı kasıp kavurdu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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İrem Derici vücudunu saran yeşil elbisesi ile peş peşe yayınladı! ‘34’lük lolita’ İrem sosyal medyayı kasıp kavurdu

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici, sahne aldığı iddialı yeşil elbisesiyle verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

İrem Derici vücudunu saran yeşil elbisesi ile peş peşe yayınladı! ‘34’lük lolita’ İrem sosyal medyayı kasıp kavurdu

Derici, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımının altına ise 34'lük lolita' notunu ekledi.

İrem Derici vücudunu saran yeşil elbisesi ile peş peşe yayınladı! ‘34’lük lolita’ İrem sosyal medyayı kasıp kavurdu

Yeşil elbisesi ile boy gösteren ünlü şarkıcı, hayranlarının beğenisini toplarken fit haliyle dikkat çekti.

İrem Derici vücudunu saran yeşil elbisesi ile peş peşe yayınladı! ‘34’lük lolita’ İrem sosyal medyayı kasıp kavurdu

Takipçileri, Derici'ye "Yeşilin en çok yakıştığı kadın", "Daha ne kadar güzel olabilirsin?" yorumlarında bulundu.

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