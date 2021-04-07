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Emre Kınay'a savcılıktan kötü haber! Sevgilisi ile yasağı deldiği gece gazetecilere saldırmıştı...

Emre Kınay'a savcılıktan kötü haber! Geçtiğimiz haziran ayında sevgilisi ile Cihangir'de bir mekanda akşam yemeği yiyen Emre Kınay, gece yarısı kapanması gereken mekanda geç saatlere kadar oturmuş ve gece yarısı 12'yi geçince kendisini uyaran muhabirlere önce hakaret etmiş ardından da saldırmıştı. Alkolün etkisi ile ayakta durmakta güçlük çeken Emre Kınay basın mensubuna "Polis çağır" diye bağırırken, yanındaki 4 arkadaşı oyuncuyu sakinleştirmekte güçlük çekmişti. Üzerine bir de gazetecinin kendisini izinsiz çektiği ve 'saygınlığını rencide edip toplum nazarında küçük düşürmeye çalıştığını' söyleyerek şikayetçi oan Emre Kınay için Savcılık, görüntü kayıtlarını inceleyip kararını verdi.

07.04.2021 14:44 - Son Güncelleme: 07.04.2021 14:44
Emre Kınay'a savcılıktan kötü haber! Sevgilisi ile yasağı deldiği gece gazetecilere saldırmıştı...

Emre Kınay, 10 Haziran 2020 tarihinde Cihangir'de arkadaşlarıyla birlikte yemeğe gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen oyuncu, mekan çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerle tartışma yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Kınay'a savcılıktan kötü haber! Sevgilisi ile yasağı deldiği gece gazetecilere saldırmıştı...

KÜFÜR VE HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Kınay'ın kendisine hakaret ettiğini söyleyen kameraman Mustafa A. şikayetçi oldu. Emre Kınay da karakola giderek, kameraman Mustafa A.'dan şikayetçi oldu.

Emre Kınay'a savcılıktan kötü haber! Sevgilisi ile yasağı deldiği gece gazetecilere saldırmıştı...

"MORAL OLSUN DİYE YEMEĞE ÇIKTIK"
Ünlü oyuncu, karakolda verdiği ifadede, üç aylık sokağa çıkma yasağının ardından arkadaşlarına ve kendisine moral olması için yemeğe çıktıklarını söyledi.

Emre Kınay'a savcılıktan kötü haber! Sevgilisi ile yasağı deldiği gece gazetecilere saldırmıştı...

"Saat 23.45'te hesabı istedik. Ödedikten sonra lavaboya gittim. Lavabo dönüşü arkadaşım Dilara Hanım'ın dezenfektan terminalinde olduğunu ve ayağının takılarak düşeceğini gördüm. Tam düşeceği sırada kendisini tuttum, kaldırdım. Müsait bir yere oturtacakken çalılığın arasından bir kameranın ışının yandığını gördüm."

Emre Kınay'a savcılıktan kötü haber! Sevgilisi ile yasağı deldiği gece gazetecilere saldırmıştı...

Kameramana "Ne yapıyorsunuz? Zaten kalktık, geleyim ne soracaksanız sorun" dediğini anlatan Emre Kınay, kameraman Mustafa A.'nın kendisine, "Saat 00.00'ı geçti siz hala mekanda oturuyorsunuz. Ne diyeceksiniz?" diye sorduğunu söyledi.