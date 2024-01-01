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23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan minik oğluyla yepyeni paylaşım! Pencere kenarındaki anne-oğul pozu sosyal medyayı salladı

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, geçen günlerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 2009'da nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile mutlu bir evlilik sürdüren Açar, Ömer adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne İpek Açar'dan oğluyla yeni yıl paylaşımı da geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İpek Açar'ın paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 10:38 Güncelleme 01 Ocak 2024, 10:38
23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan minik oğluyla yepyeni paylaşım! Pencere kenarındaki anne-oğul pozu sosyal medyayı salladı 1

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile dünyaevine girdi.

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan minik oğluyla yepyeni paylaşım! Pencere kenarındaki anne-oğul pozu sosyal medyayı salladı 2

Ünlü isim 14 Aralık Perşembe günü oğlu Ömer Alp'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan minik oğluyla yepyeni paylaşım! Pencere kenarındaki anne-oğul pozu sosyal medyayı salladı 3

23 yıl sonra anne olan İpek Açar'dan bebeğiyle yeni yıl paylaşımı geldi. Oğluyla pencere önünde çekilen karelerini yayınlayan Açar, paylaşımına şu notu ekledi:

"2023'ü geride bırakırken aklımda binlerce düşünce.

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