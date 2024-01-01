23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan minik oğluyla yepyeni paylaşım! Pencere kenarındaki anne-oğul pozu sosyal medyayı salladı

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, geçen günlerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 2009'da nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile mutlu bir evlilik sürdüren Açar, Ömer adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne İpek Açar'dan oğluyla yeni yıl paylaşımı da geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İpek Açar'ın paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. İşte o paylaşım...