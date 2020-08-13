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Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in bakışları sosyal medya gündeminde! 'Bu nasıl bakış...'

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, karantina sonrası eşi ile geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenmiş, Fahriye Evcen ise doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 13 Nisan 2019'da bebekleri Karan'ı kucağına aldı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la Bodrum tatiline çıktı. İlişkileriyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi. Karan'ın bakışlarını babası Burak Özçivit'e benzeten Fahriye Evcen'in son paylaşımına eklediği not dikkat çekti.

13.08.2020 14:31 - Son Güncelleme: 13.08.2020 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





