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Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in bakışları sosyal medya gündeminde! 'Bu nasıl bakış...'

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, karantina sonrası eşi ile geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenmiş, Fahriye Evcen ise doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 13 Nisan 2019'da bebekleri Karan'ı kucağına aldı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la Bodrum tatiline çıktı. İlişkileriyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi. Karan'ın bakışlarını babası Burak Özçivit'e benzeten Fahriye Evcen'in son paylaşımına eklediği not dikkat çekti.

13.08.2020 14:31 - Son Güncelleme: 13.08.2020 14:43
Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in bakışları sosyal medya gündeminde! 'Bu nasıl bakış...'

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 24 Haziran'da sezon finali yaptı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum'daki evlerine gitti. Doğmadan önce açılan Instagram hesabıyla en popüler çocuk olan Karan, ikinci kez gittiği Bodrum'da babasıyla tatilin tadını doyasıya çıkardı.

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Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in bakışları sosyal medya gündeminde! 'Bu nasıl bakış...'

Paylaşımları ile dikkat çeken magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü çiftten Fahriye Evcen, son paylaşımıyla yine gündeme geldi.

Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in bakışları sosyal medya gündeminde! 'Bu nasıl bakış...'

Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile fotoğrafını, "Babası gibi keskin bakışlım" notuyla paylaşan Evcen, uzun süre magazin gündeminden düşmedi.

Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in bakışları sosyal medya gündeminde! 'Bu nasıl bakış...'

34 yaşındaki Fahriye Evcen, bu kez de eşi Burak Özçivit'in bakışlarını paylaştı.

Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in bakışları sosyal medya gündeminde! 'Bu nasıl bakış...'

Evcen, Instagram hesabının hikaye bölümünden eşi Burak Özçivit ile çekildiği fotoğrafa "Bak bakıyım bana dedim de bu nasıl bakış" yazısını ekledi.

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