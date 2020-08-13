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2020’nin en çok kazanan 10 erkek oyuncusu belli oldu! İlk sırada yer alan Dwayne Johnson'ın kazancı dudak uçuklattı

En çok kazanan oyuncular listesi merak edilirken, Forbes dergisi 2020'nin en çok kazanan erkek oyuncularını belirledi. Covid-19 nedeniyle gösteri dünyasında işler pek duraksamış gibi görünmüyor. Ekonomi dergisi Forbes, Hollywood'un en çok gelir elde eden erkek oyuncularını açıkladı. Forbes dergisinin araştırmasına göre, 2020'nin en çok kazananı Dwayne Johnson oldu. İşte kazancıyla dudak ısırtan Dwayne Johnson ve diğer 9 ünlü aktör...

13.08.2020 13:56 - Son Güncelleme: 13.08.2020 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





