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Somer Sivrioğlu'nu annesiyle yan yana görenler şaştı kaldı! Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu ve annesi...

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoruna bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 800 bine yakın takipçisi bulunuyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef, geçtiğimiz günlerde annesi ile birlikte bir fotoğraf paylaştı ve anne-oğulun benzerliğine herkes şaştı kaldı. Ardından en çok merak edilen Somer Sivrioğlu'nun annesi oldu. İşte başta Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin anneleri...

13.08.2020 15:49 - Son Güncelleme: 13.08.2020 15:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





