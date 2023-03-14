Fahriye Evcen ikinci oğlunu ilk kez gösterdi! Burak Özçivit'le evinin bahçesinden paylaştı işte minik Kerem Özçivit...
Fahriye Evcen ikinci oğlunu ilk kez gösterdi! Burak Özçivit'le evinin bahçesinden paylaşt, minik Kerem Özçviit kısa sürede gündem oldu. Sette tanışan ve birbirlerine aşık olan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017 yılında dünyaevine girdi. Biri Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu, diğeri güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen... Hal böyle olunca çiftin bebekleri de kendileri kadar ünlü... Fahriye Evcen doğumdan sonra ilk kez ikinci oğlu Kerem'le paylaşım yaptı. Fahriye Evcen'in oğlu Kerem kısa sürede gündem oldu.
14.03.2023 17:08 - Son Güncelleme: 14.03.2023 17:33
Fahriye Evcen ikinci oğlunu ilk kez gösterdi! Burak Özçivit'le evinin bahçesinden paylaştı, işte minik Kerem Özçivit...
Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girdi.
2019 yılında Karan adını verdiği ilk çocuğunu kucağına alan Fahriye Evcen ikinci oğlu Kerem'i de Ocak 2023'te dünyaya getirdi.