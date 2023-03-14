6 ayda 53 kilo vermişti! Günden güne eriyen Pelin Öztekin son halini paylaştı! Kısa büstiyeri ile poz veren Pelin bir deri bir kemik...
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, babasının yolundan giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti. Oyunculuğunun yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettiren Öztekin, son paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu. Ünlü oyuncu, spor taytı ve büstiyeri ile ayna karşısında verdiği bir pozu yayınlayarak son halini paylaştı. Günden güne eriyen Öztekin kısa sürede gündem olurken oyuncunun zayıflama sırrı da ortaya çıktı. İşte Pelin Öztekin'in son hali ve zayıflama sırrı...
14.03.2023 18:30 - Son Güncelleme: 14.03.2023 18:30
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, hem kariyeri hem de verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi.