MasterChef'te birinciliği kıl payı kaptırmıştı! Barbaros Yoloğlu sevgilisine evlilik teklifi etti o anlar bomba: "Başıma gelen en güzel şeysin"

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Eski yarışmacı paylaşımında "Zaman her ne olursa ileriye doğru gitmemizi ve yolumuzda giderken tüm yolun hakimiyetini sevgiye bırakmamız gerektiğini… Ben buradayım dediğin anda kontrol bende dediğin anda küçük bir hastalık veya büyük bir sevgi her düşünceyi her bir fikri değiştirir. Mutluluk sadece sevgide saklı sevelim sevilelim seni seviyorum, hayatta başıma gelen en güzel şeysin" dedi.