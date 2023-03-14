MasterChef'te birinciliği kıl payı kaptırmıştı! Barbaros Yoloğlu sevgilisine evlilik teklifi etti o anlar bomba: "Başıma gelen en güzel şeysin"
MasterChef'te birinciliği kıl payı kaptırmıştı! Barbaros Yoloğlu sevgilisine evlilik teklifi etti o anlar bomba. MasterChef Türkiye 2020'de hırslı yapısı ve çıkardığı başarılı tabaklarla ilk andan itibaren iddiasını ortaya koymuştu Yoloğlu. Büyük finalde kaybeden isim, yarışma sürecinde ve sonrasında aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Son dönemde forma girmek için kendini spora veren Yoloğlu, 100 günlük inanılmaz değişimini gözler önüne serrmişti. Masterchef Barbaros Yoloğlu bambaşka biri olmuştu... Şimdilerde gece gündüz çalışan ve 100 günde adeta eriyen Barbaros Yoloğlu evlilik yolunda adım adım ilerliyor.
"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN"
MasterChef'te birinciliği kıl payı kaptırmıştı! Barbaros Yoloğlu sevgilisine evlilik teklifi etti o anlar bomba.
'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasına damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı'ya birinciliği kaptıran Barbaros Yoloğlu mutlu anlarını paylaştı.
Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz gün kız arkadaşı Şule İdil Aydın'a evlilik teklifi etti. O anları paylaşan MasterChef Barbaros sevgilisini bir hayli şaşırttı.
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Eski yarışmacı paylaşımında "Zaman her ne olursa ileriye doğru gitmemizi ve yolumuzda giderken tüm yolun hakimiyetini sevgiye bırakmamız gerektiğini… Ben buradayım dediğin anda kontrol bende dediğin anda küçük bir hastalık veya büyük bir sevgi her düşünceyi her bir fikri değiştirir. Mutluluk sadece sevgide saklı sevelim sevilelim seni seviyorum, hayatta başıma gelen en güzel şeysin" dedi.