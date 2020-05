Haberler Galeri Magazin Can Yaman'ın Demet Özdemir itirafı gündeme bomba gibi düştü! Bu açıklamalar akıllara o sözü getirdi

Demet Özdemir ile bir dönem aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu Can Yaman, eski sevgilisi hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Son olarak iş insanı Yaman Taciroğlu ile anılan ve ardından Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan yaşındaki 28 yaşındaki Demet Özdemir'in daha önce avukatı aracılığı ile Can Yaman'a kendisi hakkında konuşmaması adına bir uyarı gönderildiği iddia edilmişti. Ancak Can Yaman, bir kez daha bu uyarıyı dikkate almadı. Konuyu direkt kapatmak yerine açıklamada bulunan Can Yaman akıllara o sözü getirdi...

