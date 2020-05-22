Can Yaman'ın Demet Özdemir itirafı gündeme bomba gibi düştü! Bu açıklamalar akıllara o sözü getirdi
Demet Özdemir ile bir dönem aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu Can Yaman, eski sevgilisi hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Son olarak iş insanı Yaman Taciroğlu ile anılan ve ardından Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan yaşındaki 28 yaşındaki Demet Özdemir'in daha önce avukatı aracılığı ile Can Yaman'a kendisi hakkında konuşmaması adına bir uyarı gönderildiği iddia edilmişti. Ancak Can Yaman, bir kez daha bu uyarıyı dikkate almadı. Konuyu direkt kapatmak yerine açıklamada bulunan Can Yaman akıllara o sözü getirdi...
Demet Özdemir ile Can Yaman, geçtiğimiz yıl 'Erkenci Kuş' dizisinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamış, bir süre sonra ayrılmıştı.Oyuncu Can Yaman, önceki gün yapımcı Faruk Turgut'un Etiler'deki ofisinden çıkarken görüntülendi. Karantina süreci ve eski sevgilisi Demet Özdemir hakkında açıklamalarda bulunan Yaman, 'ifşa' haberlerine de açıklık getirdi.