Fahriye Evcen hakkındaki bu gerçekle şaşırttı farklı sanıyorduk ama altı karmakarışık! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi...

O son dönemin en gözde yıldızlarından biri. Gerek oyunculuğu ve güzel sesi, gerek Burak Özçivit ile olan evliliği ve duruşuyla Türkiye'nin en çok konuştuğu, yakından takip ettiği isimlerden birisi... Her hareketi ve paylaşımıyla olan olan 34 yaşındaki güzel yıldız hakkında her detay harıl harıl araştırılıyor. Fahriye Evcen hakkında araştırma yapanlar nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. Kökeni hayli karışık olan Fahriye Evcen bakın nereli çıktı. İşte başta Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin memleketleri...

20.05.2021 13:49 - Son Güncelleme: 20.05.2021 13:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





