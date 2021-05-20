Pınar Altuğ'dan bomba paylaşım! Okulun hentbol takımında yer alan Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz...

Okulun hentbol takımında yer alan Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz. Attığı her adımla magazin gündemine adını yazdıran ünlü oyuncu Pınar Altuğ, her hafta sosyal medya hesabından geçmişi yad etmeye devam ediyor. Altuğ, bu sefer önce okul yıllarında hentbol takımında yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.