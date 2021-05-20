Pınar Altuğ'dan bomba paylaşım! Okulun hentbol takımında yer alan Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz...
Pınar Altuğ'dan bomba paylaşım! Eşi Yağmur Atacan'la Okulun hentbol takımında yer alan Pınar Altuğ paylaştı herkes onu konuştu! Geçtiğimiz günlerde, "Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum." açıklamasında bulunan Pınar Altuğ, 'TBT' günlerini es geçmiyor. Önce okulun hentbol takımında olduğu dönemlere ait bir fotoğraf paylaşan ve ardından kızı Su Atacan ile yıllar önce çekildiği bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Pınar Altuğ'a sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. İşte başta Pınar Altuğ'un çok konuşulan pozları ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...
20.05.2021 13:10
- Son Güncelleme: 20.05.2021 13:16
Okulun hentbol takımında yer alan Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz. Attığı her adımla magazin gündemine adını yazdıran ünlü oyuncu Pınar Altuğ, her hafta sosyal medya hesabından geçmişi yad etmeye devam ediyor. Altuğ, bu sefer önce okul yıllarında hentbol takımında yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.