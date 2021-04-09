Emre Aşık'ın talebi reddedildi! Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'la ilgili iddialarına son olarak 'eşcinsel görüntüleri' eklemişti...
Emre Aşık'ın talebi reddedildi! Yağmur Sarnıç Emre Aşık'la ilgili iddialarına son olarak 'eşcinsel görüntüleri' eklemişti... İki yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası süren eşi Yağmur Sarnıç'ın, kendisini FETÖ üyesi olmakla suçladığını iddia eden eski futbolcu Emre Aşık'ın 2 TL'lik tazminat davasına red yanıtı geldi.
REDDEDİLDİ
Yağmur Sarnıç'ın avukatı şu açıklamayı yaptı: "Tarafların boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesindeki dosyasında Emre Aşık aynı suçlamalarda bulunarak tazminat talebinde bulunmuştur. Boşanma sebebi olarak FETÖ suçlaması belirtilmiştir. Talepleri aynıdır. Davanın reddine karar verilsin." Mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Emre Aşık'ın açtığı davayı reddetti.
SULAR DURULMUYOR
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık'ın eşcinsel görüntüleri olduğu yönündeki iddialarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Çekişmeli boşanma davasında geçtiğimiz hafta yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.
DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR
Sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası geçtiğimiz hafta Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı-karşı davalı Emre Aşık vekilleri ile birlikte katılım sağlarken Yağmur Aşık, katılım sağlamadı. Çekişmeli ve gizli devam eden davada basın içeriye alınmadı.