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Emre Aşık'ın talebi reddedildi! Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'la ilgili iddialarına son olarak 'eşcinsel görüntüleri' eklemişti...

Emre Aşık'ın talebi reddedildi! Yağmur Sarnıç Emre Aşık'la ilgili iddialarına son olarak 'eşcinsel görüntüleri' eklemişti... İki yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası süren eşi Yağmur Sarnıç'ın, kendisini FETÖ üyesi olmakla suçladığını iddia eden eski futbolcu Emre Aşık'ın 2 TL'lik tazminat davasına red yanıtı geldi.

09.04.2021 10:52 - Son Güncelleme: 09.04.2021 10:58
Emre Aşık'ın talebi reddedildi! Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'la ilgili iddialarına son olarak 'eşcinsel görüntüleri' eklemişti...

Eski futbolcu Emre Aşık'ın, sekiz yıllık eşi Yağmur Sarnıç ile çekilmeli boşanma süreci devam ediyor. Aşık, Yağmur Sarnıç'ın kendisini FETÖ üyesi olmakla suçladığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Aşık'ın talebi reddedildi! Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'la ilgili iddialarına son olarak 'eşcinsel görüntüleri' eklemişti...

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan eski futbolcunun avukatı, "Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

Emre Aşık'ın talebi reddedildi! Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'la ilgili iddialarına son olarak 'eşcinsel görüntüleri' eklemişti...

REDDEDİLDİ
Yağmur Sarnıç'ın avukatı şu açıklamayı yaptı: "Tarafların boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesindeki dosyasında Emre Aşık aynı suçlamalarda bulunarak tazminat talebinde bulunmuştur. Boşanma sebebi olarak FETÖ suçlaması belirtilmiştir. Talepleri aynıdır. Davanın reddine karar verilsin." Mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Emre Aşık'ın açtığı davayı reddetti.

Emre Aşık'ın talebi reddedildi! Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'la ilgili iddialarına son olarak 'eşcinsel görüntüleri' eklemişti...

SULAR DURULMUYOR

Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık'ın eşcinsel görüntüleri olduğu yönündeki iddialarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Çekişmeli boşanma davasında geçtiğimiz hafta yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.

Emre Aşık'ın talebi reddedildi! Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'la ilgili iddialarına son olarak 'eşcinsel görüntüleri' eklemişti...

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası geçtiğimiz hafta Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı-karşı davalı Emre Aşık vekilleri ile birlikte katılım sağlarken Yağmur Aşık, katılım sağlamadı. Çekişmeli ve gizli devam eden davada basın içeriye alınmadı.