Emre Aşık'ın talebi reddedildi! Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'la ilgili iddialarına son olarak 'eşcinsel görüntüleri' eklemişti...

SULAR DURULMUYOR

Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık'ın eşcinsel görüntüleri olduğu yönündeki iddialarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Çekişmeli boşanma davasında geçtiğimiz hafta yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.