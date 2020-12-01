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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Evlenmeleri beklenen çifte koronavirüs ayrılık getirdi...

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan pazar pozu geldi. Ocak ayından bu yana birlikte olan çift, sosyal medya gündeminde yerini aldı. Daha önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evli olan Kaan Yıldırım'ın, Hadise ile ikinci kez nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.

01.12.2020 09:42 - Son Güncelleme: 01.12.2020 09:42
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Evlenmeleri beklenen çifte koronavirüs ayrılık getirdi...

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İkilinin yollarını ayırdığı öne sürüldü. Hadise-Kaan Yıldırım cephesinde yaşanan gelişme ise iddiaları güçlendirdi.

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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Evlenmeleri beklenen çifte koronavirüs ayrılık getirdi...

Geçtiğimiz ay Bodrum'da tatil yapan ikilinin, anlaşamadıkları için yollarını ayırdığı söyleniyor.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Evlenmeleri beklenen çifte koronavirüs ayrılık getirdi...

TAKİBİ BIRAKTI
Öte yandan Yıldırım'ın şarkıcıyı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirdi.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Evlenmeleri beklenen çifte koronavirüs ayrılık getirdi...

Hadise'nin de oyuncunun köpeği Benek için açtığı hesabı kapatması dikkat çekti.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Evlenmeleri beklenen çifte koronavirüs ayrılık getirdi...

Konuyla ilgili ne Hadise'den ne de Kaan Yıldırım'dan bir açıklama gelmedi.

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