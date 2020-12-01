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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Evlenmeleri beklenen çifte koronavirüs ayrılık getirdi...

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan pazar pozu geldi. Ocak ayından bu yana birlikte olan çift, sosyal medya gündeminde yerini aldı. Daha önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evli olan Kaan Yıldırım'ın, Hadise ile ikinci kez nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.

01.12.2020 09:42 - Son Güncelleme: 01.12.2020 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





