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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştıktan sonra herkes annesini merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın annesi...

Aşk iddiları günlerce konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aylar süren gizlenmelerin ardından nihayet aşklarını ilan etmiş ve ilk olarak Kaan Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Sonrasında Hadise durumu bir üst seviyeye taşıdı ve sevgilisinin sevimli dostu Benek'e Instagram hesabı açtı. Ancak Kaan Yıldırım'dan gelen aşk paylaşımı bir türlü Hadise'den gelmemişti. Sonunda o da oldu. Hadise, bir süredir büyük bir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile ilk kez fotoğraf paylaştı hem de elele. Bu ilan-ı aşk sonrası herkes en çok Kaan Yıldırım'ın annesini merak etti. Bir süre önce Hadise'yi istemediği iddia edilen Kaan Yıldırım'ın annesi sanat dolu paylaşımlarıyla şık bir profil çiziyor. İşte başta Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım olmak üzere ünlülerin anneleri.

22.08.2020 15:46 - Son Güncelleme: 22.08.2020 15:46
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştıktan sonra herkes annesini merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın annesi...

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım ile elele fotoğraf paylaşması magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süre aşklarını saklayan çiftten ilk hamle Kaan Yıldırım'dan gelmişti. Kaan Yıldırım, Hadise ile olan fotoğraflarını peş peşe paylaşmıştı. Ezgi Eyüboğlu ile daha önce bir evlilik yapan Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan Yıldırım'ın, Hadise'yi istemediği iddia edilmişti.

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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştıktan sonra herkes annesini merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın annesi...

Ünlülerin anneleri

EBRU ŞAHİN VE ANNESİ

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştıktan sonra herkes annesini merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın annesi...
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştıktan sonra herkes annesini merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın annesi...

Dayısı ve anneannesi (Sağda)

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştıktan sonra herkes annesini merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın annesi...
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