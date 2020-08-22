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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştıktan sonra herkes annesini merak etti! İşte Kaan Yıldırım'ın annesi...

Aşk iddiları günlerce konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aylar süren gizlenmelerin ardından nihayet aşklarını ilan etmiş ve ilk olarak Kaan Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Sonrasında Hadise durumu bir üst seviyeye taşıdı ve sevgilisinin sevimli dostu Benek'e Instagram hesabı açtı. Ancak Kaan Yıldırım'dan gelen aşk paylaşımı bir türlü Hadise'den gelmemişti. Sonunda o da oldu. Hadise, bir süredir büyük bir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile ilk kez fotoğraf paylaştı hem de elele. Bu ilan-ı aşk sonrası herkes en çok Kaan Yıldırım'ın annesini merak etti. Bir süre önce Hadise'yi istemediği iddia edilen Kaan Yıldırım'ın annesi sanat dolu paylaşımlarıyla şık bir profil çiziyor. İşte başta Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım olmak üzere ünlülerin anneleri.

22.08.2020 15:46 - Son Güncelleme: 22.08.2020 15:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





