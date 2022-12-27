Acun Ilıcalı'nın açıkladıkları açıklamadıklarının yanında adeta bir hiç! Survivor 2023 yarışmacı kadrosu çok fena ama bir isim var ki...
Masterchef'in final yapmasının ardından Survivor 2023 ekranlara gelecek... Şu ana kadar hakkında pek ser verilip sır verilmeyen Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosu hakkında ilk duyurular Acun Ilıcalı'dan gelmişti. Acun Ilıcalı,göz bebeği olan yarışma programı Survivor'ın ilk yarışmacılarını açıklamış bu isimlerin de Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney olduğunu duyurmuştu. Ancak gelin görün ki ünlüler kadrosunun geri kalanı, açıklananlardan daha daha fena. Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'dan sonra kadro bakın nasıl şekillenecek. İşte ünlüler ve gönüllüler kadrosunda yer alacakları iddia edilen o isimler.
27.12.2022 15:49 - Son Güncelleme: 27.12.2022 15:49