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Haberler Magazin İzel'den acı haber! Eski sevgilisi Sinan Akçıl duyurdu: "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi..."

İzel'den acı haber! Eski sevgilisi Sinan Akçıl duyurdu: "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi..."

İzel'den acı haber! Eski sevgilisi Sinan Açıl Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Şarkıcı İzel'in annesi Habibe Çelikgöz hayatını kaybetti. İzel'in kendisine ölüm haberini verdiği mesajı yayınlayan Sinan Akçıl, Çelikgöz'ün yarın son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi. İşte detaylar...

26.05.2023 15:00 - Son Güncelleme: 26.05.2023 15:06
İzel’den acı haber! Eski sevgilisi Sinan Akçıl duyurdu: Bu iki satır mesajla aldım acı haberi...

"BU İKİ SATIR MESAJLA ALDIM ACI HABERİ..."

İzel'den acı haber geldi. Eski sevgilisi Sinan Akçıl duyurdu. İzel'in annesi Habibe Çeliköz yaşamını yitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İzel’den acı haber! Eski sevgilisi Sinan Akçıl duyurdu: Bu iki satır mesajla aldım acı haberi...

"ÇOK ÇEKİYORDUN SON YILLARDA, SENİ UNUTMAYACAĞIM"

İzel'in kendisine attığı "Sinan annem öldü, en çok sevdiği kişi sendin. Herkese söylerdi" mesajını Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... (Habibe Çelikgöz) Başın sağ olsun canım benim" dedi.

İzel’den acı haber! Eski sevgilisi Sinan Akçıl duyurdu: Bu iki satır mesajla aldım acı haberi...

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan İzel, "Canım annemi kaybettik, cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nden kaldırılıp Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

İzel’den acı haber! Eski sevgilisi Sinan Akçıl duyurdu: Bu iki satır mesajla aldım acı haberi...

İşte başta İzel'in annesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

İzel’den acı haber! Eski sevgilisi Sinan Akçıl duyurdu: Bu iki satır mesajla aldım acı haberi...

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