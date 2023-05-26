İzel'den acı haber! Eski sevgilisi Sinan Akçıl duyurdu: "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi..."
İzel'den acı haber! Eski sevgilisi Sinan Açıl Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Şarkıcı İzel'in annesi Habibe Çelikgöz hayatını kaybetti. İzel'in kendisine ölüm haberini verdiği mesajı yayınlayan Sinan Akçıl, Çelikgöz'ün yarın son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi. İşte detaylar...
26.05.2023 15:00 - Son Güncelleme: 26.05.2023 15:06
"ÇOK ÇEKİYORDUN SON YILLARDA, SENİ UNUTMAYACAĞIM"
İzel'in kendisine attığı "Sinan annem öldü, en çok sevdiği kişi sendin. Herkese söylerdi" mesajını Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... (Habibe Çelikgöz) Başın sağ olsun canım benim" dedi.
YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan İzel, "Canım annemi kaybettik, cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nden kaldırılıp Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.