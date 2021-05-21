Güllü 'öldü' iddiasının ardından ortaya çıktı! İşte 70 kilo vererek bambaşka biri haline dönüşen şarkıcı Güllü'nün son hali...
Güllü'nün son halini görenler tanıyamadı! 'Öldü' iddiasına tepki gösterenTürk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü, 70 kilo verdi bambaşka biri oldu... Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Güllü 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu. Başarılı geçen ameliyatın ardından 70 kilo veren ünlü şarkıcı değişimiyle herkesi şaşırttı. Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu sabah programında yeni imajıyla dikkat çekerken, canlı yayında açıklamalaryla dikkat çeken Güllü, "İki ay önce hakkımda 'öldü' haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi?' dedi." sözleriyle tepki gösterdi. İşte başta Güllü olmak üzere kilo verip bambaşka birine dönüşen o ünlüler.
Güllü'nün son halini görenler tanıyamadı! 'Öldü' iddiasına tepki gösteren şarkıcı Güllü 70 kilo verdi bambaşka biri oldu... Arabeskin başarılı ismi, uzun yıllar fazla kilolarıyla mücadele etmiş, 2017 yılında ise tüp mide ameliyatı olmuştu.Güllü, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen 47 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada çıkan 'öldü' iddialarına isyan etti.
"EVLİLİK BENDEN UZAK OLSUN"
"Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki de yapmışım" diyen ünlü şarkıcı, Alişan'ın sorusu üzerine evlilik defterini kapattığını açıkladı. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Güllü, "Evlilik, aşk benden uzak olsun. Almayayım, alana da mani olmayayım. Ben kapadım o defterleri" ifadelerini kullandı.