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F4'ler Eren Bülbül'e selam çaktı! İşte Naim Süleymanoğlu filmindeki o sahne hakkında detaylar...

Mustafa Uslu'nun yapımcısı olduğu Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde Eren Bülbül detayı duygulandırdı. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin özel sahnesinde, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül anıldı. 1986'da Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilişini anlatan sahnede; uçağın güvenliğini sağlayan F4'ler Eren Bülbül'e selam çakıyor...

13.08.2019 12:53 - Son Güncelleme: 13.08.2019 12:53
F4'ler Eren Bülbül'e selam çaktı!

Müslüm filmiyle büyük başarı elden eden ünlü yapımcı Mustafa Uslu'nun 25 Ekim'de vizyonda girecek olan milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan yeni filminde Eren Bülbül detayı duygulandırdı.

F4'ler Eren Bülbül'e selam çaktı!

F4'LER SELAM ÇAKTI

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin özel sahnesinde, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül anıldı. 1986'DA Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilişini anlatan sahnede; uçağın güvenliğini sağlayan F4 Efeler filosunun komutanından bir anons duyuluyor. Uçakta bulunan Süleymanoğlu'na seslenen komutan, "Ben Yarbay Eren Bülbül, vatanınıza hoşgeldiniz" diyerek şehidimize selam çakıyor.

F4'ler Eren Bülbül'e selam çaktı!
F4'ler Eren Bülbül'e selam çaktı!
F4'ler Eren Bülbül'e selam çaktı!
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