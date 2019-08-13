F4'ler Eren Bülbül'e selam çaktı! İşte Naim Süleymanoğlu filmindeki o sahne hakkında detaylar...
Mustafa Uslu'nun yapımcısı olduğu Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde Eren Bülbül detayı duygulandırdı. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin özel sahnesinde, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül anıldı. 1986'da Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilişini anlatan sahnede; uçağın güvenliğini sağlayan F4'ler Eren Bülbül'e selam çakıyor...
13.08.2019 12:53
- Son Güncelleme: 13.08.2019 12:53
F4'LER SELAM ÇAKTI
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin özel sahnesinde, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül anıldı. 1986'DA Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilişini anlatan sahnede; uçağın güvenliğini sağlayan F4 Efeler filosunun komutanından bir anons duyuluyor. Uçakta bulunan Süleymanoğlu'na seslenen komutan, "Ben Yarbay Eren Bülbül, vatanınıza hoşgeldiniz" diyerek şehidimize selam çakıyor.
DİĞER GALERİLER