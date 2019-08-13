Kayahan'ın kızının son halini görenler şok oldu! İşte Kayahan ve İpek Açar'ın küçük kızı Aslı Gönül...

Kayahan hayranları şok oldu. 2015 yılında yumuşak doku kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül'ün son hali herkesi şaşırttı. Kayahan'ın şarkılarını ve anılarını müzikle yaşatmaya çalışan İpek Açar, kızı Aslı Gönül ile fotoğraflarını Instagram paylaşmayı ihmal etmiyor. Sevilen sanatçı Kayahan'ın kızını merak edenler, İpek Açar'ın profilinde küçük kızın son halini görünce şaşırdılar. Annesi İpek Açar'a olan benzerliği ile dikkat çeken Aslı Gönül'ün duru güzelliğini gören sosyal medya kullanıcıları, "Güzelliğini annesinden almış" şeklinde yorumlarda bulunuyor. İşte Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar...

13.08.2019 12:05 - Son Güncelleme: 13.08.2019 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





