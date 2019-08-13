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Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'tan şaşırtan sözler: İki ruh hastasının...

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan geçtiğimiz hafta 5 yıllık evliliklerini bitirmişti. Boşanmanın ardından Ortaç'ın Chloe'ya ne kadar nafaka vereceği merak konusu olurken, Chloe Loughnan'ın boşanmak için 20 milyon liralık evin yarısını istediği iddia edilmiş ancak Serdar Ortaç sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanlamıştı. Serdar Ortaç, boşanma sonrası ilk kez konuştu. Ortaç, kendisini dinlemeye gelen hayranlarını evlilik hakkındaki sözleriyle şaşırttı. İşte, boşandıktan sonra verdiği ilk konserinde açıklama yapan Serdar Ortaç'ın hayrete düşüren sözleri ve ayrıntılar...

13.08.2019 13:34 - Son Güncelleme: 13.08.2019 13:42
Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'tan şaşırtan sözler: İki ruh hastasının...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan sürpriz bir kararla boşanmıştı. Boşanmanın ardından Ortaç'ın Chloe'ya ne kadar nafaka vereceği merak konusu olurken, ünlü sanatçının eşini mağdur etmemek için 1 ev ve 1 araba verdiği iddia edilmişti. Ortaç bu iddialara geçtiğimiz gün Instagram hesabından yanıt verdi. Geçtiğimiz hafta eşinden boşanan Ortaç, bayram sebebiyle konserlerine devam etti. Konser sırasında yaptığı açıklamalarla şaşırtan Serdar Ortaç, evlilikle ilgili bakın ne dedi...

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'tan şaşırtan sözler: İki ruh hastasının...

Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer'de Serdar Ortaç da sahne aldı. Daha önceki yıllarda verdiği konserlerde evliliğe vurgu yapan ve herkese evliliği öneren Ortaç, bu yıl kendisinin de bekar olduğunu belirtti ve "Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi.

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'tan şaşırtan sözler: İki ruh hastasının...

Yani normal insan evlenemez. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli" dedi.

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'tan şaşırtan sözler: İki ruh hastasının...

Ortaç bu sözlerinin ardından 'İki deli' adlı şarkısını seslendirdi. Yaklaşık bir saat süren konser boyunca sevenleri Serdar Ortaç'a tüm parçalarında eşlik etti ve bol bol video ve fotoğraf çekti.

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'tan şaşırtan sözler: İki ruh hastasının...

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Serdar Ortaç, tek celsede boşandığı 26 yaşındaki İrlandalı eşi Chloe'nin, Emirgan'da oturdukları 20 milyon TL'lik villanın yarısını istediği iddiası üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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