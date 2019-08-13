Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'tan şaşırtan sözler: İki ruh hastasının...
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan geçtiğimiz hafta 5 yıllık evliliklerini bitirmişti. Boşanmanın ardından Ortaç'ın Chloe'ya ne kadar nafaka vereceği merak konusu olurken, Chloe Loughnan'ın boşanmak için 20 milyon liralık evin yarısını istediği iddia edilmiş ancak Serdar Ortaç sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanlamıştı. Serdar Ortaç, boşanma sonrası ilk kez konuştu. Ortaç, kendisini dinlemeye gelen hayranlarını evlilik hakkındaki sözleriyle şaşırttı. İşte, boşandıktan sonra verdiği ilk konserinde açıklama yapan Serdar Ortaç'ın hayrete düşüren sözleri ve ayrıntılar...
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan sürpriz bir kararla boşanmıştı. Boşanmanın ardından Ortaç'ın Chloe'ya ne kadar nafaka vereceği merak konusu olurken, ünlü sanatçının eşini mağdur etmemek için 1 ev ve 1 araba verdiği iddia edilmişti. Ortaç bu iddialara geçtiğimiz gün Instagram hesabından yanıt verdi. Geçtiğimiz hafta eşinden boşanan Ortaç, bayram sebebiyle konserlerine devam etti. Konser sırasında yaptığı açıklamalarla şaşırtan Serdar Ortaç, evlilikle ilgili bakın ne dedi...
Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer'de Serdar Ortaç da sahne aldı. Daha önceki yıllarda verdiği konserlerde evliliğe vurgu yapan ve herkese evliliği öneren Ortaç, bu yıl kendisinin de bekar olduğunu belirtti ve "Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi.