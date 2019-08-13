Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'tan şaşırtan sözler: İki ruh hastasının...

Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer'de Serdar Ortaç da sahne aldı. Daha önceki yıllarda verdiği konserlerde evliliğe vurgu yapan ve herkese evliliği öneren Ortaç, bu yıl kendisinin de bekar olduğunu belirtti ve "Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi.