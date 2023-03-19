Vav TV İzle
Haberler Magazin Ezgi Sertel'i eşi Ozan Çobanoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı! İkiz çocuk annesi Ezgi Sertel cenazede gözyaşlarına boğuldu: "Canım..."

Ezgi Sertel'i eşi Ozan Çobanoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı! İkiz çocuk annesi Ezgi Sertel cenazede gözyaşlarına boğuldu: "Canım..."

Ezgi Sertel'i eşi Ozan Çobanoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı! İkiz çocuk annesi Ezgi Sertel babasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren ve ikiz bebek dünyaya getiren ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in hayatını kaybeden babası Ali Sertel, son yolculuğuna uğurlandı. Ezgi Sertel'in yürek sızlatan anları kameralara işte böyle yansıdı.

19.03.2023 17:06 - Son Güncelleme: 19.03.2023 17:27
Ezgi Sertel’i eşi Ozan Çobanoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı! İkiz çocuk annesi Ezgi Sertel cenazede gözyaşlarına boğuldu: Canım...

"CANIM BABAM" DİYEREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ezgi Sertel'i eşi Ozan Çobanoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı! İkiz çocuk annesi Ezgi Sertel cenazede gözyaşlarına boğuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezgi Sertel’i eşi Ozan Çobanoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı! İkiz çocuk annesi Ezgi Sertel cenazede gözyaşlarına boğuldu: Canım...

İkiz bebek annesi ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Safranbolu Belediyesinden emekli Ali Sertel (67), şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul'da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Ezgi Sertel’i eşi Ozan Çobanoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı! İkiz çocuk annesi Ezgi Sertel cenazede gözyaşlarına boğuldu: Canım...

Daha önce dört kez yoğun bakımda tedavi gören Ali Sertel, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ezgi Sertel’i eşi Ozan Çobanoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı! İkiz çocuk annesi Ezgi Sertel cenazede gözyaşlarına boğuldu: Canım...

Sertel'in cenazesi daha sonra İstanbul'dan alınarak memleketi Safranbolu'ya getirildi. Sertel'in naaşı, Safranbolu Merkez Camii'ne getirildi.

Ezgi Sertel’i eşi Ozan Çobanoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı! İkiz çocuk annesi Ezgi Sertel cenazede gözyaşlarına boğuldu: Canım...

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden Ezgi Sertel, gözyaşlarına hakim olamadı.

SON DAKİKA