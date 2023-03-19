Ezgi Sertel'i eşi Ozan Çobanoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı! İkiz çocuk annesi Ezgi Sertel cenazede gözyaşlarına boğuldu: "Canım..."
Ezgi Sertel'i eşi Ozan Çobanoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı! İkiz çocuk annesi Ezgi Sertel babasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren ve ikiz bebek dünyaya getiren ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in hayatını kaybeden babası Ali Sertel, son yolculuğuna uğurlandı. Ezgi Sertel'in yürek sızlatan anları kameralara işte böyle yansıdı.
19.03.2023 17:06 - Son Güncelleme: 19.03.2023 17:27
"CANIM BABAM" DİYEREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ezgi Sertel'i eşi Ozan Çobanoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı! İkiz çocuk annesi Ezgi Sertel cenazede gözyaşlarına boğuldu.
İkiz bebek annesi ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Safranbolu Belediyesinden emekli Ali Sertel (67), şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul'da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.