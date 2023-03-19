32'lik Oğulcan Engin annesi Seda Sayan’ı ifşaladı! Danla Bilic "Bir işe yaramıyor” deyip itiraf etti! Çağlar Ökten’in biricik eşi...
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, son dönemlerde eşi Çağlar Ökten ile sık sık gündem olmuştu. Sayan şimdi ise Danla Bilic'in açıklamasıyla çok konuşuldu. Danla Bilic katıldığı bir programda Enis Arıkan'a Seda Sayan ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Seda Sayan'ın kendisini sosyal medyada takibi bıraktığını söyleyen Bilic, bunun nedenini kendisine şarkıcının oğlu Oğulcan Engin'in açıkladığını belirtti. Bilic'in açıklaması hem gülümsetip hem de şaşkına çevirirken Seda Sayan'dan karşı hamle gecikmedi. İşte detaylar...
19.03.2023 18:45 - Son Güncelleme: 19.03.2023 19:04
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, 24 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.
Çağlar Ökten ile yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık gündem olan şarkıcı, son olarak boşanma iddiaları ile adından söz ettirdi.
Attığı her adımla adından söz ettiren Seda Sayan, şimdi ise sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in açıklamalarıyla gündeme geldi.
Danla Bilic katıldığı bir programda Enis Arıkan'a Seda Sayan ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.