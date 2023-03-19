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Haberler Magazin Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi o anlar olay! Frikiğe ramak kala kareleri görenlerin ağzı açık kaldı: "Giyinmez oldu"

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi o anlar olay! Frikiğe ramak kala kareleri görenlerin ağzı açık kaldı: "Giyinmez oldu"

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi o anlar olay! Frikiğe ramak kala kareleri görenlerin ağzı açık kaldı. 28 Mart 2000 doğumlu olan Aleyna Tilki Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Sık sık eleştirilen Aleyna Tilki yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Aleyna Tilki'nin boy boy verdiği pozlar adeta frikiğe ramak kala dedirten cinsten! İşte "İyice giyinmez oldu" yorumları yapılan Aleyna Tilki'nin o anları...

19.03.2023 16:54 - Son Güncelleme: 19.03.2023 16:54
Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi o anlar olay! Frikiğe ramak kala kareleri görenlerin ağzı açık kaldı: Giyinmez oldu

"GİYİNMEZ OLDU"

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi o anlar olay! Frikiğe ramak kala kareleri görenlerin ağzı açık kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi o anlar olay! Frikiğe ramak kala kareleri görenlerin ağzı açık kaldı: Giyinmez oldu

Yeni şarkısı için kamera karşısına geçen Aleyna Tilki yine verdiği pozlarla "Giyinmez oldu" dedirtti.

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi o anlar olay! Frikiğe ramak kala kareleri görenlerin ağzı açık kaldı: Giyinmez oldu

Sık sık açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilen Aleyna Tilki'nin Instagram'da paylaştığı videoyu görenler genç şarkıcıyı kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi o anlar olay! Frikiğe ramak kala kareleri görenlerin ağzı açık kaldı: Giyinmez oldu

Ardından Aleyna Tilki'nin boyu merak konusu oldu.

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi o anlar olay! Frikiğe ramak kala kareleri görenlerin ağzı açık kaldı: Giyinmez oldu

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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