Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi o anlar olay! Frikiğe ramak kala kareleri görenlerin ağzı açık kaldı: "Giyinmez oldu"
Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi o anlar olay! Frikiğe ramak kala kareleri görenlerin ağzı açık kaldı. 28 Mart 2000 doğumlu olan Aleyna Tilki Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Sık sık eleştirilen Aleyna Tilki yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Aleyna Tilki'nin boy boy verdiği pozlar adeta frikiğe ramak kala dedirten cinsten! İşte "İyice giyinmez oldu" yorumları yapılan Aleyna Tilki'nin o anları...
19.03.2023 16:54 - Son Güncelleme: 19.03.2023 16:54
"GİYİNMEZ OLDU"
Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi o anlar olay! Frikiğe ramak kala kareleri görenlerin ağzı açık kaldı.
Yeni şarkısı için kamera karşısına geçen Aleyna Tilki yine verdiği pozlarla "Giyinmez oldu" dedirtti.
Sık sık açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilen Aleyna Tilki'nin Instagram'da paylaştığı videoyu görenler genç şarkıcıyı kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.