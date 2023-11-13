Safir’in Ömer’i Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim çıktı! “Baba-oğul olduklarını nasıl anlamadık” Meğer ünlü oyuncunun babasıymış...

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu ve Vural Bakırcıoğlu gibi isimleri bir araya getiren, ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Ömer karakterini canlandıran Müfit Kayacan'ın hayatı merak edildi. Aslen Antalyalı olan 64 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Kayacan'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Müfit Kayacan'ın oğlu hangi oyuncuymuş...