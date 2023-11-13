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Safir’in Ömer’i Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim çıktı! “Baba-oğul olduklarını nasıl anlamadık” Meğer ünlü oyuncunun babasıymış...

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu ve Vural Bakırcıoğlu gibi isimleri bir araya getiren, ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Ömer karakterini canlandıran Müfit Kayacan'ın hayatı merak edildi. Aslen Antalyalı olan 64 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Kayacan'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Müfit Kayacan'ın oğlu hangi oyuncuymuş...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 15:58 Güncelleme 13 Kasım 2023, 15:58
Safir’in Ömer’i Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim çıktı! “Baba-oğul olduklarını nasıl anlamadık” Meğer ünlü oyuncunun babasıymış... 1

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu ve Vural Bakırcıoğlu gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Safir'de Ömer karakterini canlandıran Müfit Kayacan'ın hayatı merak edildi.

Safir’in Ömer’i Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim çıktı! “Baba-oğul olduklarını nasıl anlamadık” Meğer ünlü oyuncunun babasıymış... 2

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?
17 Ocak 1959 günü Antalya'nın Kaş ilçesinin Yeşilköy beldesinde köy enstitüsü öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Safir’in Ömer’i Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim çıktı! “Baba-oğul olduklarını nasıl anlamadık” Meğer ünlü oyuncunun babasıymış... 3

Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Kayacan, 1983 yılında ilk kez rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucuları arasında yer alırken 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlendi.

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