Ezgi Mola'dan oğlu Can ile yeni paylaşım! Müjdeli haberi sessiz sedasız verdi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola, oğlu Can'ı 23 Kasım'da dünyaya getirdi. Yaptığı açıklamalarla annelerin takdirini toplayan Mola, oğluyla ilgili müjdeli haberi sessiz sedasız takipçilerine verdi. İşte detaylar...