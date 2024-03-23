Ezgi Mola'dan oğlu Can ile yeni paylaşım! Müjdeli haberi sessiz sedasız verdi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola, oğlu Can'ı 23 Kasım'da dünyaya getirdi. Yaptığı açıklamalarla annelerin takdirini toplayan Mola, oğluyla ilgili müjdeli haberi sessiz sedasız takipçilerine verdi. İşte detaylar...
Ezgi Mola yaklaşık uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile geçen yıl Mayıs ayında sade bir törenle nikah masasına oturdu.
Mola'nın nikâh şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin oldu.
Mola, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayarak müjdeli haberi duyurdu. Mola, verdiği bir röportajda anne olacağını duyurdu.