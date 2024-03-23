Selen Görgüzel'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Yapılan tüm işlemlere bakın ne kadar ödemiş?

Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kalan Selen Görgüzel, hem özel hayatı hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Gençleşmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptıran Selen Görgüzel, bu kez de bıçak altına yattı. Görgüzel, yüzünü ve boynunu gerdirdi, göz kapaklarını aldırdı. Görgüzel, operasyon sonrası suratı bandajlı karesini paylaştı. Güzel şarkıcı yayınladığı kareye; "Çok gergin olduğum doğrudur" notunu ekledi. Öte yandan Görgüzel'in yaptırdığı tüm işlemlere ödediği ücrette ortaya çıktı. İşte detaylar...