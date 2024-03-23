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Aslı Enver’den aşk dolu kareler! Yorum ve beğeni yağdı

Aile arasında gerçekleşen bir törenle Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, kısa süre önce Elay adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer veren Enver, bu kez eşiyle birlikte çıktığı aşk tatilinden kareler paylaştı. Çiçeği burnunda anne olan Enver'in eşiyle olan aşk dolu karelerine yorum ve beğeni yağdı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 16:00 Güncelleme 23 Mart 2024, 16:00
Aslı Enver’den aşk dolu kareler! Yorum ve beğeni yağdı 1

Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, kısa süre önce kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı.

Aslı Enver’den aşk dolu kareler! Yorum ve beğeni yağdı 2

Çiçeği burnunda anne Enver, sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızına yer verdi.

Aslı Enver’den aşk dolu kareler! Yorum ve beğeni yağdı 3

Geçtiğimiz günlerde ise kızı Elay'ı paylaşan Enver, sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyadan bazı kullanıcılar Elay'ı babaya bazıları ise anneye benzetti.

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