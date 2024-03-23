Aslı Enver’den aşk dolu kareler! Yorum ve beğeni yağdı

Aile arasında gerçekleşen bir törenle Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, kısa süre önce Elay adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer veren Enver, bu kez eşiyle birlikte çıktığı aşk tatilinden kareler paylaştı. Çiçeği burnunda anne olan Enver'in eşiyle olan aşk dolu karelerine yorum ve beğeni yağdı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...