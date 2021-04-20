RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı! Sağlık durumları nasıl?

Son dakika haberi Niran Ünsal'dan geldi. Hem eşinin hem de kendisinin Covid - 19 testi pozitif çıkan şarkıcı Niran Ünsal, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlüler dünyasında son olarak şarkıcı Asya, Deniz Baysal, Gonca Vuslateri ve Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı haberi gelmişti. İşte magazin dünyasından koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerden gelen dikkat çekici açıklamalar...

20.04.2021 15:05 - Son Güncelleme: 20.04.2021 15:21
SON DAKİKA: Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı! Sağlık durumları nasıl?

Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yapan Niran Ünsal, "Maalesef üzücü haber geldi. Hem eşim hem de benim Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bu da geçecek inşallah. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

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SON DAKİKA: Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı! Sağlık durumları nasıl?

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER VE YAŞADIKLARI

Magazin camiasından korona haberleri gelmeye devam ediyor. İşte sizler için derlediğimiz koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerin yaşadıkları...

SON DAKİKA: Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı! Sağlık durumları nasıl?

ŞARKICI ASYA

Şarkıcı Asya'nın kızı Aslı bir süre önce bir süre önce koronavirüse yakalandı. Kızına evde bakan şarkıcı Asya da virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA: Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı! Sağlık durumları nasıl?

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

SON DAKİKA: Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı! Sağlık durumları nasıl?

Hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Asya, "Kızım Aslı'nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak. Hastane odasındayım tabi ki refakatçi söz konusu değil."