SON DAKİKA: Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı! Sağlık durumları nasıl?
Son dakika haberi Niran Ünsal'dan geldi. Hem eşinin hem de kendisinin Covid - 19 testi pozitif çıkan şarkıcı Niran Ünsal, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlüler dünyasında son olarak şarkıcı Asya, Deniz Baysal, Gonca Vuslateri ve Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı haberi gelmişti. İşte magazin dünyasından koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerden gelen dikkat çekici açıklamalar...
20.04.2021 15:05
- Son Güncelleme: 20.04.2021 15:21
Hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Asya, "Kızım Aslı'nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak. Hastane odasındayım tabi ki refakatçi söz konusu değil."