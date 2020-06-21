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Gençliğim Eyvah oyuncusu Günay Karacaoğlu meğer Arka Sokaklar'daki komiserin eski eşiymiş! Üstelik bir de...

Gençliğim Eyvah'ın Hacer Asmalı'sı Günay Karacaoğlu, eski eşi ve kızıyla dikkat çekti. Günay Karacaoğlu dizide, Arif Usta'nın hanımı. Tam bir hanım ağa olan ve kocası Arif'in her türlü fırıldağını yakalayan Hacer Asmalı karakteri ile izleyiciyi ekrana kilitleyen oyuncu, Arka Sokaklar'ın Mesut komiserinin eski eşi olduğunu öğrenenler şaşırdı. 1993 – 2004 yılları arasında evli kalan ünlü çiftin, 23 yaşında Gülenay adında genç bir kızları var.

21.06.2020 12:38 - Son Güncelleme: 21.06.2020 12:44
Gençliğim Eyvah oyuncusu Günay Karacaoğlu meğer Arka Sokaklar'daki komiserin eski eşiymiş! Üstelik bir de...

Günay Karacaoğlu, 13 Mart 1971 tarihinde Kayseri'de doğdu. Bir ablası, bir abisi bulunan ünlü oyuncu, 1976 yılında onlarla birlikte İstanbul'a geldi. Lisedeyken okulun tiyatro kolunda aktif olarak bulundu. Liseler arası tiyatro festivalinde "en iyi oyuncu" ödülünü aldı. Gençliğim Eyvah oyuncusu Günay Karacaoğlu'nun, Arka Sokaklar'daki Komiser Mesut'un eski eşi olduğunu öğrenenler şaşırdı. 1993 – 2004 yılları arasında evli kalan ünlü çift, 23 yaşında Gülenay adında bir kız evlada sahip. İşte Günay Karacaoğlu'nun eski eşi ve ünlülerin eski eşleri...

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Gençliğim Eyvah oyuncusu Günay Karacaoğlu meğer Arka Sokaklar'daki komiserin eski eşiymiş! Üstelik bir de...

DEMET ÖZDEMİR - SEÇKİN ÖZDEMİR

Gençliğim Eyvah oyuncusu Günay Karacaoğlu meğer Arka Sokaklar'daki komiserin eski eşiymiş! Üstelik bir de...

DEMET ÖZDEMİR - CAN YAMAN

Gençliğim Eyvah oyuncusu Günay Karacaoğlu meğer Arka Sokaklar'daki komiserin eski eşiymiş! Üstelik bir de...

DEMET ÖZDEMİR - YAMAN TACİROĞLU

Gençliğim Eyvah oyuncusu Günay Karacaoğlu meğer Arka Sokaklar'daki komiserin eski eşiymiş! Üstelik bir de...

SERENAY SARIKAYA - KEREM BÜRSİN

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