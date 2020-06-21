Gençliğim Eyvah oyuncusu Günay Karacaoğlu meğer Arka Sokaklar'daki komiserin eski eşiymiş! Üstelik bir de...

Gençliğim Eyvah'ın Hacer Asmalı'sı Günay Karacaoğlu, eski eşi ve kızıyla dikkat çekti. Günay Karacaoğlu dizide, Arif Usta'nın hanımı. Tam bir hanım ağa olan ve kocası Arif'in her türlü fırıldağını yakalayan Hacer Asmalı karakteri ile izleyiciyi ekrana kilitleyen oyuncu, Arka Sokaklar'ın Mesut komiserinin eski eşi olduğunu öğrenenler şaşırdı. 1993 – 2004 yılları arasında evli kalan ünlü çiftin, 23 yaşında Gülenay adında genç bir kızları var.