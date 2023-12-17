Pınar Altuğ gece gece çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü "Yapma uğraşma hadi bak işine!" Kızı Su Atacan da...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Altuğ, bu kez gece gece isyan ettiği paylaşımla gündemde.