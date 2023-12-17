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Pınar Altuğ gece gece çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü "Yapma uğraşma hadi bak işine!" Kızı Su Atacan da...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Altuğ, bu kez gece gece isyan ettiği paylaşımla gündemde.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 13:46 Güncelleme 17 Aralık 2023, 13:46
Pınar Altuğ gece gece çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü Yapma uğraşma hadi bak işine! Kızı Su Atacan da... 1

21 yaşındayken Miss Turkey adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başlayan Pınar Altuğ, Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı.

Pınar Altuğ gece gece çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü Yapma uğraşma hadi bak işine! Kızı Su Atacan da... 2

1995 yılında magazin sunarak başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Altuğ, asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.

Pınar Altuğ gece gece çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü Yapma uğraşma hadi bak işine! Kızı Su Atacan da... 3

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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