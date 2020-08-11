Ezgi Mola hakkında en çok bu merak ediliyor! Sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evliliğe hazırlanan Ezgi meğer...
Türkiye'nin güldüren kadınlarından 37 yaşındaki başarılı oyuncu Ezgi Mola şimdilerde evlilik haberleriyle gündem de. Sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenecekleri iddia edilen Ezgi Mola bu konuya bir açıklık getirdi ve evlenme düşünceleri olduğunu ancak pandemi süreci nedeniyle yalnızca nikah yapmayı tasarladıklarını açıkladı. Ezgi Mola'nın bu açıklamalarının ardından hakkın araştırma yapılmaya başlandı. En çok merak edilen ise İstanbul doğumlu Ezgi Mola'nın aslen nereli olduğu. İşte başta Ezgi Mola olmak üzere ünlülerin memleketleri.
11.08.2020 13:50
- Son Güncelleme: 11.08.2020 13:50
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