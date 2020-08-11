Ezgi Mola hakkında en çok bu merak ediliyor! Sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evliliğe hazırlanan Ezgi meğer...

Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, hem hayranları tarafından hem de magazin dünyası tarafından günün merak edilen konularının başında geliyor. Bir süredir aşk yaşayan çiftin şimdilerde evlilik haberleiyle gündeme gelmesi sonrasında herkes Ezgi Mola hakkında araştırma yapmaya başladı.