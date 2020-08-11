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Ezgi Mola hakkında en çok bu merak ediliyor! Sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evliliğe hazırlanan Ezgi meğer...

Türkiye'nin güldüren kadınlarından 37 yaşındaki başarılı oyuncu Ezgi Mola şimdilerde evlilik haberleriyle gündem de. Sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenecekleri iddia edilen Ezgi Mola bu konuya bir açıklık getirdi ve evlenme düşünceleri olduğunu ancak pandemi süreci nedeniyle yalnızca nikah yapmayı tasarladıklarını açıkladı. Ezgi Mola'nın bu açıklamalarının ardından hakkın araştırma yapılmaya başlandı. En çok merak edilen ise İstanbul doğumlu Ezgi Mola'nın aslen nereli olduğu. İşte başta Ezgi Mola olmak üzere ünlülerin memleketleri.

11.08.2020 13:50 - Son Güncelleme: 11.08.2020 13:50
Ezgi Mola hakkında en çok bu merak ediliyor! Sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evliliğe hazırlanan Ezgi meğer...

Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, hem hayranları tarafından hem de magazin dünyası tarafından günün merak edilen konularının başında geliyor. Bir süredir aşk yaşayan çiftin şimdilerde evlilik haberleiyle gündeme gelmesi sonrasında herkes Ezgi Mola hakkında araştırma yapmaya başladı.

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Ezgi Mola hakkında en çok bu merak ediliyor! Sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evliliğe hazırlanan Ezgi meğer...

Bunların başında da en çok merak edilen Ezgi Mola'nın memleketi oldu. İşte başta Ezgi Mola olmak ünlülerin memleketleri...

Ezgi Mola hakkında en çok bu merak ediliyor! Sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evliliğe hazırlanan Ezgi meğer...

SANEM ÇELİK

İstanbul

Ezgi Mola hakkında en çok bu merak ediliyor! Sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evliliğe hazırlanan Ezgi meğer...

SABİNA TOZİYA
Üsküp, Kuzey Makedonya

Ezgi Mola hakkında en çok bu merak ediliyor! Sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evliliğe hazırlanan Ezgi meğer...

KENAN ÇOBAN
Elâzığ

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