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Haberler Magazin Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal’a beğeni yağdı! Bacağını Deniz Baysal’ın bacağına dolayıp şov yaptı! Havalı pozları çok konuşuldu

Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal’a beğeni yağdı! Bacağını Deniz Baysal’ın bacağına dolayıp şov yaptı! Havalı pozları çok konuşuldu

Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal'a beğeni yağdı! Teşkilat dizisinde birlikte rol alan Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal, sosyal medyada başlatılan bir akıma ayak uydurdu. Siyah büstiyerleri ve taytlarıyla kamera karşına geçen Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal, yapması oldukça zor bir hareketi birlikte denedi. O anları ise Deniz Baysal Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, ikiliye "Kaç kez denediniz?" sorusunu yöneltti. İşte Deniz Baysal'ın o paylaşımı...

26.06.2022 23:26 - Son Güncelleme: 27.06.2022 00:02
Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal’a beğeni yağdı! Bacağını Deniz Baysal’ın bacağına dolayıp şov yaptı! Havalı pozları çok konuşuldu

Teşkilat dizisinde birlikte rol alan Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal, sosyal medyada başlatılan bir akıma ayak uydurdu.

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Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal’a beğeni yağdı! Bacağını Deniz Baysal’ın bacağına dolayıp şov yaptı! Havalı pozları çok konuşuldu

Yapması oldukça zor bir hareketi birlikte deneyen ikiliden Ezgi Eyüboğlu, oturma pozisyonundaki Deniz Baysal'ın bacağına tek bacağını dolayarak kahvesini yudumladı.

Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal’a beğeni yağdı! Bacağını Deniz Baysal’ın bacağına dolayıp şov yaptı! Havalı pozları çok konuşuldu

Ayaklarını yerden kesen Eyüboğlu'nu bacaklarından destek vererek sırtında taşıyan Deniz Baysal, o anları Instagram hesabında yayınladı.

Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal’a beğeni yağdı! Bacağını Deniz Baysal’ın bacağına dolayıp şov yaptı! Havalı pozları çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal’a beğeni yağdı! Bacağını Deniz Baysal’ın bacağına dolayıp şov yaptı! Havalı pozları çok konuşuldu

Takipçileri, ikiliye "Kaç kez denediniz?" sorusunu yöneltti.

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