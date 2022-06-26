Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal’a beğeni yağdı! Bacağını Deniz Baysal’ın bacağına dolayıp şov yaptı! Havalı pozları çok konuşuldu
Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal'a beğeni yağdı! Teşkilat dizisinde birlikte rol alan Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal, sosyal medyada başlatılan bir akıma ayak uydurdu. Siyah büstiyerleri ve taytlarıyla kamera karşına geçen Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal, yapması oldukça zor bir hareketi birlikte denedi. O anları ise Deniz Baysal Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, ikiliye "Kaç kez denediniz?" sorusunu yöneltti. İşte Deniz Baysal'ın o paylaşımı...
26.06.2022 23:26 - Son Güncelleme: 27.06.2022 00:02
Teşkilat dizisinde birlikte rol alan Ezgi Eyüboğlu ile Deniz Baysal, sosyal medyada başlatılan bir akıma ayak uydurdu.
Yapması oldukça zor bir hareketi birlikte deneyen ikiliden Ezgi Eyüboğlu, oturma pozisyonundaki Deniz Baysal'ın bacağına tek bacağını dolayarak kahvesini yudumladı.
Ayaklarını yerden kesen Eyüboğlu'nu bacaklarından destek vererek sırtında taşıyan Deniz Baysal, o anları Instagram hesabında yayınladı.