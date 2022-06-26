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Köyden İndim Şehire'nin yıldızı Oya Alasya'nın kızına bakın! Zeki Alasya'ya benzetilen Zeynep hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Köyden İndim Şehire, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmde Himmet Ağa'nın eşini canlandıran Oya Alasya'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Son haliyle dikkat çeken ünlü oyuncunun özellikle Zeki Alasya ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zeynep merak konusu oldu. Babası Zeki Alasya'ya benzetilen Zeynep Alasya'yı görenler ise hayran kaldı. Genç kadın güzelliğiyle büyüledi. İşte Oya Alasya'nın güzeller güzeli kızı...

26.06.2022 22:32 - Son Güncelleme: 26.06.2022 22:32
Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Oya Alasya’nın kızına bakın! Zeki Alasya’ya benzetilen Zeynep hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Köyden İndim Şehire filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.

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Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Oya Alasya’nın kızına bakın! Zeki Alasya’ya benzetilen Zeynep hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Filmde Himmet Ağa'nın eşini canlandıran Oya Alasya'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Oya Alasya’nın kızına bakın! Zeki Alasya’ya benzetilen Zeynep hayran bıraktı gören dilini ısırdı

OYA ALASYA KİMDİR?
Gerçek adı Oya Mellla Alasya olan usta oyuncu, 4 Temmuz 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sinemasında Köyden İndim Şehre, Salak Milyoner adlı sinema filmlerinde canlandırdığı Himmet'in Karısı tiplemeleri ile tanınmaya başlayan Oya Alasya, 1960'lı yılların sonlarında oyuncu Zeki Alasya ile tanıştı.

Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Oya Alasya’nın kızına bakın! Zeki Alasya’ya benzetilen Zeynep hayran bıraktı gören dilini ısırdı

1969 yılında başlayan bu birliktelik kısa bir süre sonra evlilikle taçlandırıldı. 1987'de son bulan bu evlilikten Zeynep Alasya adında bir kızı oldu.

Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Oya Alasya’nın kızına bakın! Zeki Alasya’ya benzetilen Zeynep hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Babası Zeki Alasya'ya benzetilen Zeynep Alasya'yı görenler ise hayran kaldı. Genç kadın güzelliğiyle büyüledi.

İşte başta Oya Alasya olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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