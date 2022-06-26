Köyden İndim Şehire'nin yıldızı Oya Alasya'nın kızına bakın! Zeki Alasya'ya benzetilen Zeynep hayran bıraktı gören dilini ısırdı
Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Köyden İndim Şehire, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmde Himmet Ağa'nın eşini canlandıran Oya Alasya'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Son haliyle dikkat çeken ünlü oyuncunun özellikle Zeki Alasya ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zeynep merak konusu oldu. Babası Zeki Alasya'ya benzetilen Zeynep Alasya'yı görenler ise hayran kaldı. Genç kadın güzelliğiyle büyüledi. İşte Oya Alasya'nın güzeller güzeli kızı...
Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Köyden İndim Şehire filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.
Filmde Himmet Ağa'nın eşini canlandıran Oya Alasya'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
OYA ALASYA KİMDİR?
Gerçek adı Oya Mellla Alasya olan usta oyuncu, 4 Temmuz 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sinemasında Köyden İndim Şehre, Salak Milyoner adlı sinema filmlerinde canlandırdığı Himmet'in Karısı tiplemeleri ile tanınmaya başlayan Oya Alasya, 1960'lı yılların sonlarında oyuncu Zeki Alasya ile tanıştı.
Babası Zeki Alasya'ya benzetilen Zeynep Alasya'yı görenler ise hayran kaldı. Genç kadın güzelliğiyle büyüledi.
İşte başta Oya Alasya olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...