Bikini üstünü çıkarıp poz vermişti! Demet Akalın o paylaşımlarına yenisini ekledi! Sere serpe uzanan Demet sosyal medyayı salladı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Alaçatı'dan sonra rotasını Bodrum'a çevirdi. Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile tatil yapan ünlü şarkıcı, burada verdiği pozları da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Geçen günlerde üstsüz güneşlendiği anlara ait bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Akalın, güneşlenirken verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Demet Akalın'ın tatil paylaşımı...
27.06.2022 00:19 - Son Güncelleme: 27.06.2022 00:43
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçen günlerde tatil paylaşımıyla gündeme gelmişti.