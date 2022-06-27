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Haberler Magazin Bikini üstünü çıkarıp poz vermişti! Demet Akalın o paylaşımlarına yenisini ekledi! Sere serpe uzanan Demet sosyal medyayı salladı

Bikini üstünü çıkarıp poz vermişti! Demet Akalın o paylaşımlarına yenisini ekledi! Sere serpe uzanan Demet sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Alaçatı'dan sonra rotasını Bodrum'a çevirdi. Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile tatil yapan ünlü şarkıcı, burada verdiği pozları da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Geçen günlerde üstsüz güneşlendiği anlara ait bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Akalın, güneşlenirken verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Demet Akalın'ın tatil paylaşımı...

27.06.2022 00:19 - Son Güncelleme: 27.06.2022 00:43
Bikini üstünü çıkarıp poz vermişti! Demet Akalın o paylaşımlarına yenisini ekledi! Sere serpe uzanan Demet sosyal medyayı salladı

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçen günlerde tatil paylaşımıyla gündeme gelmişti.

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Bikini üstünü çıkarıp poz vermişti! Demet Akalın o paylaşımlarına yenisini ekledi! Sere serpe uzanan Demet sosyal medyayı salladı

Alaçatı'dan sonra rotasını Bodrum'a çeviren Akalın, üstsüz güneşlendiği anlara ait bir karesini yayınlamıştı.

Bikini üstünü çıkarıp poz vermişti! Demet Akalın o paylaşımlarına yenisini ekledi! Sere serpe uzanan Demet sosyal medyayı salladı

Yayınladığı fotoğrafla çok konuşulan ünlü şarkıcı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bikini üstünü çıkarıp poz vermişti! Demet Akalın o paylaşımlarına yenisini ekledi! Sere serpe uzanan Demet sosyal medyayı salladı

Demet Akalın, güneşlenirken verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Bikini üstünü çıkarıp poz vermişti! Demet Akalın o paylaşımlarına yenisini ekledi! Sere serpe uzanan Demet sosyal medyayı salladı

Instagram hesabında paylaşımda bulunan Demet Akalın'ın doğal hali de dikkat çekti.

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