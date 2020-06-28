Haberler
Galeri
Magazin
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cedi Osman ile aşk mı yaşıyor? Alaçatı'da yakalandılar boy farkları şoke etti
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cedi Osman ile aşk mı yaşıyor? Alaçatı'da yakalandılar boy farkları şoke etti
Ebru Şahin Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin, Alaçatı tatilinde Cedi Osman ile görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde tek başına deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, gün boyu elinden düşürmediği telefonu ile dikkat çekmişti. Alaçatı'da görüntülenen çiçeği burnunda aşıkları görenler, ikili arasındaki boy farkını merak etti. İşte Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman ile arasındaki yaş farkı...
28.06.2020 09:49
- Son Güncelleme: 28.06.2020 09:49
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da tek başına güneşlenirken görüntülenmiş, güzel oyuncu, elinden düşürmediği telefonu ile dikkat çekmişti. 26 yaşındaki Ebru Şahin'in adı 25 yaşındaki basketbolcu Cedi Osman ile anıldı.
Milliyet'İn haberine göre; Rol aldığı 'Hercai' dizisiyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin, tatil için gittiği Alaçatı'da aşkı buldu.
Oyuncu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyerek, ülkemizi gururlandıran milli basketbolcu Cedi Osman'la yeni bir aşka yelken açtı.
Bir haftadır tatil yapan ve görüntü vermemek için gazetecilerden köşe bucak kaçan çiftin, ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi.
Sosyal medyadan da birbirlerini takibe alan ikili, önceki akşam da Boop Alaçatı'da baş başa yemek yedi.