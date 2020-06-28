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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cedi Osman ile aşk mı yaşıyor? Alaçatı'da yakalandılar boy farkları şoke etti

Ebru Şahin Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin, Alaçatı tatilinde Cedi Osman ile görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde tek başına deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, gün boyu elinden düşürmediği telefonu ile dikkat çekmişti. Alaçatı'da görüntülenen çiçeği burnunda aşıkları görenler, ikili arasındaki boy farkını merak etti. İşte Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman ile arasındaki yaş farkı...

28.06.2020 09:49 - Son Güncelleme: 28.06.2020 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





